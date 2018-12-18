加拿大最大泡沫破滅了？多倫多房價創22年最大跌幅

加拿大最大的泡沫可能已經被戳破，加拿大統計局公布的新數據顯示，10 月份多倫多房價以 20 多年來的最快速度下跌。

加拿大統計局數據顯示，10 月份多倫多新建住宅價格指數較去年同期下降 1.4%，為 1996 年 9 月以來的最大降幅。

加拿大全國範圍內，10 月份房價上漲 0.1%，為 2010 年以來的最低漲幅，這表明加拿大的房地產市場已經停滯。

而從 2017 年 10 月到 2018 年 10 月，大多倫多地區的新房建設速度大幅下降了 40.3%

彭博分析稱，是加拿大政府的措施導致房地產市場拐點的出現。加拿大政府在 2017 年出台了一系列政策以幫助過熱的房地產市場降溫，相關措施包括收緊抵押貸款法律。

而在 2017 年 7 月至今年 10 月期間，加拿大央行五次上調利率。這對房地產市場進一步造成擠壓。

上周，加拿大 2 年期和 5 年期公債殖利率出現倒掛，是自 2007 年以來的首次。這通常表明投資者對經濟持續增長缺乏信心。

這會影響銀行的盈利能力，因為銀行對存款支付短期利率，對貸款收取長期利率。同時導致銀行進一步收緊貸款，在市場最需要流動性的時候讓借款人陷入困境。

這種貸款的放緩在房屋銷售上體現的非常明顯。數據顯示，多倫多房屋銷售下跌至季節活動的較低範圍區間。同時庫存大幅增長，庫存數目是銷售額的 2.6%，市場預計在 2019 年面臨更大的壓力。

加拿大的房地產泡沫由來已久，此前瑞銀的全球房地產泡沫指數顯示，多倫多和溫哥華分別位居全球主要發達國家及地區城市房地產泡沫三、四位。香港穩居榜首，而主要美國城市則排名較後。