美股大跌背後更該擔憂的問題：沒有空頭平倉了！

隔夜美股再遭重挫，作為一個多頭與空頭並存的成熟市場，空頭的不見蹤影成了更加讓人擔心的問題。

德銀分析師 Parag Thatte 指出，儘管近期美股遭遇數次大跌，但是股票和 ETF 的空頭持倉水平並沒有顯著增加，當前依然位於 2010 年來最低位附近。這也意味著，對於冀望空頭平倉來阻擋股市持續下行的投資者來說，恐怕要失望了。

德銀指出，在 10 月和 11 月，大量對沖基金在空頭倉位集中的個股上遭遇逼空而損失慘重，導致他們如今仍然心有餘悸，對直接做空個股以及 ETF 的興趣非常有限。

隔夜標普 500 指數收跌 2.08%，報 2545.94 點，創 2017 年 10 月 9 日以來的收盤新低。道指收跌 507.53 點，跌幅 2.11%，報 23592.98 點。納指收跌 2.27%，報 6753.73 點。羅素 2000 指數收盤確認進入熊市，較 8 月 31 日收盤高點下跌超 20%。

對於美股這個多頭與空頭並存的市場，股市大幅下行意味著空頭實現可觀的浮盈，因此就存在低位買入平倉以便落袋為安的需求。但是，從標普 500 指數周一走勢來看，除了盤初跌幅一度略有縮窄，全天大部分時間都在單邊下行，毫無空頭平倉的跡象。

美國金融部落格 Zero Hedge 指出，這種情況之所以會出現，是因為在美股長達 10 年的牛市中，做空者日復一日年復一年的遭受打擊，因而做空的力量日漸衰退，導致如今的市場成了多頭的獨角戲。

德銀上述報告也印證了這種情況，因此在空頭持倉水平仍然位於低位的情況下，指望空頭平倉為股市帶來支撐似乎要落空了。

而更加值得擔心的一點可能在於，Zero Hedge 指出，隨著股市下跌讓空頭重拾信心，他們最終會捲土重來，但是現身的方式不是平掉現有倉位，而是建立新的空頭倉位，這無疑又會進一步加劇市場的拋壓。