標普跌破2600點 分析師：下測全年底部區間2530-2550點

標準普爾 500 指數可能正準備測試今年 2 月達到的年度低點區間，這個水平比目前還要再低 3%。

標普 500 指數週五 (14 日) 收於 2599 點，跌破心理關卡 2600 點和 10 月低點 2603 點。本週稍早時標普一度盤中跌破 2600 點，但直到週五收盤才跌破。

T3Live.com 合夥人 Scott Redler 表示，交易員現在正在觀察 2530 至 2550 點之間的區間。2 月盤中曾經最低跌至 2532 點。

聯準會 (Fed) 的下週會議可能是市場的關鍵點。預計 Fed 將升息，但預計也將降低其對升息的預期，並強調其將謹慎行事。

Redler 表示，「我認為交易員正在等待下週三 (19 日) 的 Fed 結果，但他們也正等著之前幾天的交易走勢。如果走勢繼續下跌，而且遠低於 2600 點，那麼我們可能會測試 2 月的 2530-2550 點低點區間。」

他補充說，Fed 可能是一個正面的催化劑，協助市場在年底前找到短期底部，「問題是這個短期底部會在哪裡」。

Fundstrat 技術策略師 Robert Sluymer 表示，他更擔心的是市場在今年的整個低點中何去何從。

他說，「我認為它已經過度超賣了。比週五收盤更重要的是市場下週市場對 Fed 的反應。」「5 月盤中低點曾達 2600 點。我們目前基本上是在測試 4 月的低點。我認為我們已經進入了這個區間並正在測試它。」

標普 500 指數也形成了頭肩型態，通常被認定是股市的負面信號。