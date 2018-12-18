高通：即使蘋果更新系統 依舊違背法院禁售命令

針對 iPhone 多款舊機型在中國被禁售，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 週一 (17 日) 推出軟體更新，不過高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 強調，軟體更新並無法推翻中國法院禁售的命令，蘋果顯然違反禁令、藐視法律。

高通於 10 日表示，已經成功向中國法院申請初步禁令，禁止蘋果銷售 iPhone X 等舊機型，法院認為這些機型違反了兩項高通專利。不過蘋果並未因此停售，蘋果解釋，法院認為軟體部分侵權，因此蘋果會發送更新，可解決問題。

但高通總法律顧問 Don Rosenberg 發表聲明反駁，指蘋果公司努力淡化該禁令的重要性，並以各種方式聲稱它將解決侵權問題，但實際上仍違法銷售。高通認為，禁令針對的是特定型號的手機，與其中搭載的 IOS 系統版本沒有關係。

Rosenberg 表示，關於法院禁令中點名的設備，蘋果有立即停止銷售、停止成批出售及停止輸入等法律責任，並有向法院證明合規的責任。

關於侵權的內容，蘋果一再強調，只需更新系統至 iOS 12 即可解決。但高通認為，法院副本中沒有提到操作系統，只關注軟體的功能。

Rosenberg 認為，蘋果於發布初步禁令後發表的聲明是蓄意混淆，而且存在誤導。

蘋果公司重申其早先的聲明，認為當前銷售的做法，符合法院規定。