三大法人同步賣超 自營商鍾愛大同 外資反手買超台積電

台股今 (17) 日集中市場終場大盤指數收在 9787.53 點，較前一交易日上漲 13.37 點或 0.14%，市場成交值為 779.36 億元，而三大法人同步站在在賣方，合計賣超 10.67 億元，但外資今天對於台積電 (2330-TW) 則在連續賣超 3 日後轉買，買超張數 3015 張，自營商大買超大同 (2371-TW) 逾萬張。

今天集中市場外資賣超 1.67 億元，投信賣超 8.43 億元，自營商賣超 5700 萬元，外資在期貨市場淨多單口數增加 4218 萬口，未平倉合約口數 40702 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為華航、欣興、群創、永豐金、華邦電、長榮、光寶科、友達、遠東市兆豐金及台積電；今天外資在集中市場賣較多的個股為聯電、華新、玉山金、中信金、奇鋐、新光金、東元、旺宏、技嘉、榮化。

今天投信集中市場買超較多的個股為長榮航、裕隆、亞泥、台泥、長榮、華航、啟碁、眾達 - KY-、聯嘉、國建；今天投信在集中市場賣超較多的個股為晶電、南亞科、彩晶、欣興、同欣電、旺宏、台苯、國票金及強茂、神達。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為大同、鴻海、新興、裕隆、台表科、陽明、聯電、東森、華航、裕民、遠東新、嘉聯益；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為宏達電、長榮航、京元電、台中銀、旺宏、力麗、南電、晶電、南茂、奇鋐。

證券分析師張陳浩指出，在外資缺席之下，台股仍以集團作帳行情及 5G 應用、汽車零組件為主，在量能萎縮之下，難有大行情出現。