三大法人同步賣超台股85億元 外資回補中信金、元大金

台股今 (14) 日在三大法人同步賣超下，下跌 84.6 點，以 9774.16 點作收，成交量 955.49 億元，合計賣超 85.10 億元。

今日外資及陸資賣超 68.16 億元，投信賣超 6.62 億元，自營商賣超 10.32 億元，三大法人合計賣超 85.10 億元。

外資今天大買金融股，買超前五名個股中金融股就占了三檔，包括中信金、元大金與台新金，其中中信金 (19,501 張)、元大金 (8,635 張)、敦泰 (5,512 張)、台新金 (4,796 張) 與元大 S&P 原油正 2(3,403 張)。

賣超前五大個股分別為：富邦 VIX(25,792 張)、新光金 (25,357 張)、元大滬深 300 正 2(23,930 張)、聯電 (16,991 張)、元大台灣 50 反 1(12,074 張)。

自營商部分，買超前五名分別為：元大 S&P 原油正 2(25,983 張)、元大 S&P 石油 (2,598)、富邦上証正 2(1,668 張)、欣興 (1,614 張)、南電 (1,043 張)；賣超前五名個股為：富邦 VIX(3,620 張)、鴻海 (2,113 張)、元大台灣 50(1,553 張)、元大高股息 (1,476 張)、元大台灣 50 正 2(1,465 張)。

投信部分，買超前五名個股分別為：京元電子 (2,304 張)、台泥 (1,694 張)、興能高 (1,068 張)、華航 (1,000 張)、聯發科 (453 張)；賣超前五名分別為：欣興 (6,997 張)、遠東新 (4,747 張)、南電 (2,364 張)、中鴻 (1,987 張)、奇力新 (1,475 張)。

法人分析，聯準會下周會議將決定是否升息，如果未如市場預期升息，意味經濟成長可能放緩，大型權值股可能面臨沉重賣壓，年底可留意投信作帳行情，中小型股或有表現空間。



