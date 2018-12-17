搶攻入門機商機 宏達電今發表HTC DESIRE 12s 擬於1月開賣

宏達電 (2498) 今(17)日宣佈將推出 HTC Desire 系列全新成員—HTC Desire 12s，主攻平價入門智慧型手機商機，HTC Desire 12s 將推出個性黑、清透灰及綻放紅三種顏色，並提供 3GB/32GB 與 4GB/64GB 兩種版本，其中 3GB/32GB 版本建議售價為 5,990 元，4GB/64GB 版本建議售價為 6,990 元。宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，透過 HTC Desire 12s 推出，希望讓更多人能夠更無負擔的享受便利行動生活。結合過往技術與發展經驗，在未來 5G、VR、AR 與 AI 人工智慧發展的相互影響之下，HTC 將持續為科技產業的領導者，透過產品組合的優化，實現消費者對於未來的各種想像。



至於 HTC DESIRE 12s 1 月上旬個性黑、清透灰 2 種顏色於全台 HTC 專賣店、HTC 網路商城、PCHOME 購物、YAHOO 購物商城、MOMO 購物、神腦線上、myfone 門市以及 friDay 購物率先開賣。3GB/32GB 版本 1 月中於中華電信 (2412)、台灣大哥大(3045)、遠傳電信(4904)、亞太電信(3682) 與台灣之星門市陸續上架開賣，其中 4GB/64G 版本將由中華電信獨家推出；綻放紅預計於 1 月下旬上市，並將於 2 月 1 日在各大電信陸續上架開賣，綻放紅 4G/64GB 版本由中華電信獨家販售。



至於 HTC Desire 12s 融合旗艦機的設計概念，並導入雷射線條雕刻，兼顧美觀與舒適握感；而規格及功能更大幅全面升級，包含 CPU 八核心處理器、1300 萬畫素前後相機、2CA 載波聚合、指紋辨識、NFC、VoLTE 與 VoWIFI 功能等，提供給消費者更完善的使用體驗。

