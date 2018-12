普生口腔菌群檢測產品 取得台美3項專利

普生 (4117-TW) 在精準醫療方面持續布局,除推廣自有品牌 oh care 歐克威爾胜肽藥系列美容保養產品外,最近也在口腔護理領域再下一城,推出最新研發的口腔護理產品 oh care 歐克威爾 R 口腔菌群檢測 (oh check) 技術產品,目前已取得台、美 3 項專利,並在「未來科技展」展出。

普生表示,旗下口腔菌群檢測採取非侵入式採樣,只需採集唾液就能篩選出 6 種牙周病相關細菌做為檢測項目,若受測者有潛在式牙周病跡象,普生將會以旗下產品使用前後與口腔保健後的檢測指標作為最後的數據。這類「口腔照護平台商業模式」目前已取得台灣、美國 3 項專利技術,也在未來科技展中盛大展出。

普生總經理林孟德指出,公司在旗下自有產品對於在台灣市場的品牌知名度布局不遺餘力,除此之外,普生也將與肝病相關的體外診斷檢測試劑及儀器順利推廣至海外市場,胜肽藥系列產品銷售也有提升,這也讓普生前 11 月營收達 2.09 億元、年增 21.06%。

林孟德強調,普生未來相當值得期待,目標是達到逆轉營運的狀況。未來普生看好全球精準醫療及美容保養龐大的市場,全力衝刺旗下檢測業務、伴隨式診斷及 P113 + 胜肽藥三大事業體的業績表現,挹注營運動能。尤其是 P113 + 胜肽藥系列除了搶攻中國美容保養市場商機外,在香港、東南亞等海外經銷商及美容保養大廠推廣下也得到更多合作機會。