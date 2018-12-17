精湛上櫃首日大展蜜月行情 盤中漲幅逾6成

光學篩選設備商精湛光學 (2070-TW) 今 (17) 日掛牌上櫃，承銷價為每股 31.87 元，早盤股價開高走高，一度大漲約 73%，站上 55.1 元，盤中維持超過 6 成的漲幅，股價大展蜜月行情。

精湛光學成立於 1994 年，資本額為 3.23 億元，以自有品牌「CCM」行銷全球，主力產品為光學影像篩選設備，可滿足超過 300 項光學檢測需求，產品占整體營收約 8 成，毛利率平均約在 4 成至 5 成間。精湛光學近年來也跨足扣件成型機領域，自行研發高速成型機種，為國內目前唯一可供應高速成型機的廠商，上半年成型機營收占比約 17.8%。

展望第 4 季，精湛董事長吳俊男表示，第 4 季為傳統旺季，過往營收都可達到 2 季水準，預期全年營收可望超過 8 億元，成為僅次於 2016 年 8.5 億元的歷史次高成績。

精湛成立 24 年以來年年賺錢，2015 年開始跨足扣件成型機領域，並自行研發高速成型機種，過去 4 年來幾乎每年投資 1 億元研發新機種，以為未來營運添新動能。吳俊男表示，高速成型機今年第 1 季正式量產，預計明年可明顯貢獻營運，且隨著今年陸續完成數款機型量產開發，明年整體出貨量將顯著增加。

精湛光學去年合併營收 7.82 億元，稅後純益 1 億元，每股稅後純益 3.11 元；今年前 3 季合併營收 5.9 億元，稅後純益 5400 萬元，每股稅後純益 1.69 元。