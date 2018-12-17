

◆盤勢分析

1. 美國市場焦點從貿易戰轉向全球經濟擔憂，嬌生股價因滑石粉疑慮暴跌，醫療保健股領跌，拖累美股大幅下挫，四大指數分別下跌 1.42%~2.26%，由於美股走勢再度轉弱，加上外資進入聖誕節長假，亞股仍將面臨壓力。

2. 週五台股受到亞股走弱以及華映重整影響大同集團股股價，半導體亦呈現回檔，指數以低盤開出，並跌破月線，終場指數下跌 84.60 點，以 9774.16 點作收，跌幅為 0.94%，成交量 957.52 億元。

3. 周五 OTC 指數呈現小跌，人氣股 6488 環球晶呈現拉回、3105 穩懋回測季線，但 5347 世界先進相對有撐，櫃買指數回檔未破五日均線，且低檔季線翻揚，走勢相對加權指數強勁，多方結構亦未破壞。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：高檔中長期均線壓力仍大，指數在短期均線附近整理。

(2) 量能：上漲量增，回檔量縮，仍屬健康。

(3) 技術指標：日 KD 指標向上交叉失敗，進入整理。

(4) 法人籌碼：三大法人合計賣超 84.35 億元；外資 - 68.15 億元、投信 - 6.62 億元、自營 - 9.58 億元 (扣除避險)。

5. 電子類股

(1) 遊戲軟體：3293 鈊象行動遊戲業務持續成長，2018 年可賺逾一個股本，股價走強；4994 傳奇新遊戲上市進入排行榜冠軍，12 月轉虧為盈，股價沿五日均線走高；6180 橘子 11 月營收年增 95%，股價高檔強勢整理。

(2)IC 設計：3545 敦泰打入亞馬遜供應鏈，股價走強；3530 晶相光受惠於安控市場需求穩健，11 月營收創歷史新高，股價低檔轉強；6411 晶焱打入 AI + 汽車電子應用，股價低檔止穩，6202 盛群受惠於物聯網以及藍芽需求，11 月營收回溫，股價緩步墊高。

(3)PCB：5349 先豐在車用板淡季不淡，出貨量穩定上揚，外資持續買超，股價站上所有均線；4927 泰鼎 - KY 累計前 11 個月營收已破百億，訂單能見度到 2019 年第一季，股價維持強勢。

(4) 光通訊: 華為事件暫告段落，激勵 3081 聯亞股價走強，5G 題材逐漸發酵，10-11 月，營收呈現月增與年增，激勵 6426 統新創波段新高；3363 上詮客戶庫存調整結束，拉貨動能轉強，股價創波段新高。

(5) 被動元件: 大摩看淡 2019 年被動元件景氣，下修 2327 國巨目標價到 260 元，但被動元件族群在早盤拉回後，逐漸走高，終場 2327 國巨、2456 奇力新、2492 華新科等股價由跌轉漲。

6. 非電子類股

(1) 食品：1215 卜蜂、1210 大成受惠於旺季來臨以及非洲豬瘟拉警報，雞肉需求有望轉強，股價走高。

(2) 生技 : 市場預估愛滋新藥明年營收將達 8 億，股價低檔止穩；1762 中化生五大產品線全面上揚，激勵股價挑戰年線；4174 浩鼎新藥在美國獲得孤兒藥資格，股價站上半年線。

7. 中國天風證券蘋果分析師郭明錤宣布下修 2019 年第一季 iPhone 出貨量約 20%，蘋果股價再度受壓，國內蘋概股或將面臨壓力。

8. 記憶體市場受到美中貿易戰以及 CPU 缺貨等負面因素干擾，通路商預估本季報價跌幅達 1 成，近期下游降低備貨預估 2019 年首季跌幅仍將擴大，產品在第二季方有止跌機會，相關記憶體概念股或將受到影響。

