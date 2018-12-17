美股本週重點：Fed升息、英國脫歐、美GDP及財報

美國總統川普一再攻擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)，指責本週三 (19 日) 的升息是「愚蠢的」，並強調「希望 Fed 不會再升息了」。

然而川普一再抨擊 Fed 反而意味著 Fed 即使想要、現在也可能無法暫停升息。因為放棄一個已經廣受市場預期的升息，將會讓緊張的投資者感到震驚，並開始讓輿論相信 Fed 屈愛於白宮壓力。

投資公司 Cumberland Associates 聯合創始人兼 CEO David Kotok，「如果它們不升息就會震驚市場，而且顯示成政治投降。」「川普對 Fed 的攻擊對任何人都毫無助益。」

Horizon Investments 首席全球策略師 Greg Valliere 認為，溫和的通膨和下滑的成長預期將使 Fed 在 19 日跳過升息的空間，但理由與川普無關。

Valliere 在最近的報告中告訴客戶，「我們認為鮑爾主席並不太在乎總統，但債市和其他地方的名嘴會譴責 Fed 已經變得政治化。」

Valliere 描述了「Fed 的兩大諷刺」。首先，由於川普的壓力，Fed 不得不升息。其次，川普擁有 “「我們有生之年最溫和的 Fed 主席，但他卻解雇了她。」

事實上，川普向媒體抱怨說，前總統歐巴馬有多年的「零」利率。當然，當時前 Fed 主席葉倫正試圖讓經濟恢復健康。

無論如何，Fed 很可能在週三再度讓川普感到失望。

Fed 升息

CME FedWatch 工具表示，儘管近期出現市場混亂，投資者認為升息 25 個基點的可能性為 77%。

然而，華爾街預計 Fed 將削減其 2019 年的升息預測，因為全球經濟成長放緩的跡象，以及借貸成本上升擠壓住房市場和汽車銷售。

PIMCO 的 Joachim Fels 和 Andrew Balls 在報告中寫道，2019 年上半年的「暫停」看來越來越可能。美國銀行美林證券認為，Fed 的點陣圖將顯示 2019 年升息 2 次，2020 年只有 1 次。即使高盛長期認為 2019 年升息 4 次，也已經軟化了對 Fed 政策的看法。

儘管如此，川普對 Fed 的攻擊使得政策的任何轉變都讓總統提名的鮑爾感到尷尬。

雖然川普擔心在 2020 年大選前經濟和股市的短期波動，但 Fed 仍有更廣泛的擔憂。

Fed 是個以超越政治為榮的機構，負責防範通膨失控的風險。1970 年代表明通貨膨脹可能會造成衰弱。更重要的是，Fed 必須保護其獨立聲譽。如果失去這一點，投資人者可能會對金融系統的穩定性失去信心。

英國脫歐

隨著英國深陷脫歐風暴，投資人將密切關注週四 (20 日) 英國央行會議。它在上次 9 月會議時將利率維持在 0.75% 不變。

英國央行當指出，「自上次會議以來，跡象顯示金融市場中最凸顯的一點是對脫歐過程中未來發展的更大不確定性。」

英國政府仍然沒有接近達成脫歐協議，英國央行警告，離開歐盟將意味著經濟陷入困境。

美國 GDP

美國經濟分析局將於週五 (21 日) 公佈第 3 季 GDP 的第三次估算。11 月底公佈的第 2 次估計是年增率 3.5%，與 10 月的初值相符。由於商業投資減速，成長率低於第 2 季的 4.2%。今年上半年經濟蓬勃發展，部分原因是 2017 年底實施了大幅減稅措施。

財報

本週將有少數科技、零售和消費品企業公布財報，包括聯邦快遞 (FDX-US)、Olive Garden 母公司 Darden (DRI-US)、通用磨坊 (GIS-US)、Walgreens Boots Alliance (WBA-US)、黑莓 (BB-US) 和甲骨文 (ORCL-US)。

值得關注的是週四公布財報的耐吉 (NKE-US)。儘管該股今年以來上漲 16%，但自上次財報以來，其股價已大幅下跌。一些擔憂包括川普提出的關稅以及該公司縮小其重點業務。

此外，這季財報也是耐吉公布備受爭議的 Colin Kaepernick 的廣告後首個完整單季。