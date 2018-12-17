iX螢幕原來只有5.6875英吋？蘋果疑灌水 加州遭起訴廣告不符

一項新訴訟正在瞄準蘋果公司 Apple (AAPL-US)，指控其 iPhone X、iPhone XS、和 iPhone XS Max 的營銷手法。

據了解，起訴包括聲稱該公司誤導了消費者有關顯示器規格和像素數量的訊息，以及模糊了它上方的缺口 (網友稱瀏海)。同時，蘋果對這些手機的宣傳照也似乎使用欺騙性手法，將缺口掩蓋。週五 (14 日) 在美國加州北部地區提起的訴訟中，兩名原告聲稱這些電話手機實際上並不像所宣傳的那樣「全屏」。

該訴訟稱，由於沒有考慮那些被修剪的角落和缺口切口，蘋果公司錯誤地將顯示器大小誤稱「大約 1/16 英寸」。該訴訟還指出，其中一位原告「認為 iPhone XS 和 XS Max 在手機頂部不會有缺口」，因為蘋果在行銷材料中的描述方式，疑似會誤導消費者，如手機採用的壁紙，剛好缺口部份為黑色。

蘋果手機行銷圖片 / 圖：afp

兩名原告在北加州美國地方法院提起訴訟，原告們也正在尋求集體訴訟。該訴訟指控蘋果公司通過計算缺口和角落等非螢幕區域來計算整體螢幕尺寸。據投訴稱，新系列的 iPhone 不是「全屏」。例如，iPhone X 的螢幕尺寸應該是 5.8 英寸，但原告測量它「僅約 5.6875 英寸」。

訴訟提道，「螢幕尺寸欺騙是基於蘋果切掉了邊角 - 被告將其產品螢幕角落做四捨五入，產品的頂部缺口沒有像素，但被告通過包括非螢幕來計算產品的尺寸區域，如角落和螢幕頂部的切口。缺少的螢幕區域也會減少產品的假像素數，使數字低於其廣告的量」。

訴訟截圖 / 圖：scribd

原告還聲稱，iPhone X 系列手機的顯示器分辨率低於廣告所宣傳。據投訴，iPhone X 應該具有 2436 x 1125 像素的分辨率，但該產品不包含每個像素中具有紅色、綠色、和藍色子像素的真實像素。據了解，iPhone X 每個像素只有兩個子像素，這比宣傳的要少。

該訴訟還指控，iPhone 8 Plus 擁有比 iPhone X 更高質量的螢幕。

這不是蘋果產品首次被提起訴訟。3 月份數十名客戶，通過了 59 例起訴怒控蘋果通過軟體限制了一些較舊型的 iPhone，並尋求集體訴訟。今年 6 月份，蘋果公司遭遇另一起訴訟，要求賠償 500 萬美元的賠償金，因為 Apple Watch 實體設計有問題，傾向於「裂開、粉碎、或脫離手錶機身」。