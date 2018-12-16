美股創1980年以來最差12月開局 分析師：別指望聯準會出來救援

一般來說，12 月是美股表現最佳的月份，但可能不包括今年。數據顯示，在本月的前九個交易日中，道瓊指數下跌 5.6%，標準普爾指數下跌 5.8%，納斯達克指數下跌 5.7%，是 1980 年以來最差的 12 月開局。

部分投資人將「聖誕老人行情」的希望，寄託於接下來的聯準會會議，如果聯準會因市場糟糕的情況，而政策有所鬆動，股市可能會有所振奮。市場預計，聯準會將再升息 1 碼。

BB&T 資產管理資深副總裁 Bucky Hellwig 表示，期待股市有振作機會，聯準會必須發布鴿派報告，在問答環節展現寬鬆態度。如果不是如此，股市將面臨風暴。

RBC Capital Markets 首席美國經濟學家 Tom Porcelli 認為，儘管股市表現很差，但不足以說服聯準會暫停升息。他在最新報告指出，有些人認為這次升息結束後，聯準會近期的升息周期可能告一段落，但並非如此。

Porcelli 表示，雖然股市波動性大幅上升，但還沒有惡化到需要暫停升息的程度。與 1998 年股市暴跌的新興市場危機不同，美股今年迄今仍基本持平，而經濟數據仍然強勁。

PAAMCO 董事總經理 Putri Pascually 也認為，投資者可能會誤讀聯準會，市場預期與委員的想法存在重大分歧。如果聯準會持續關注勞動力市場緊張，與薪資成長，那麼升息就會持續。

雖然基本面上存在美中貿易緊張，與英國脫歐不確定性等風險，但美國經濟數據基本強勁，11 月零售銷售數據描繪了一個健康的消費季節開端。

Porcelli 表示，聯準會更看重經濟基本面，而非市場的哀歎。

美股週五收盤，道瓊指數下挫近 500 點，比 10 月初的高點下滑已達 10%，達到市場上「修正」的定義。標普與道瓊今年的報酬已達負值，而納斯達克勉強守住年初以來 0.1% 的漲幅。