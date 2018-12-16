美股大撤退：能源、材料之後，金融股也跌入熊市

由於擔心全球經濟增長放緩，美股金融股受銀行股拖累，加入了能源股和材料股的熊市行列。周五，中國消費和工業生產數據放緩後，儘管美國零售銷售強勁，經濟學家將美國第四季經濟增長預期上調至 3%，但美股依舊大跌。

銀行股拖累金融股 雙雙跌入熊市

繼標普銀行指數進入熊市之後，周五，標普 500 金融指數下跌 1%，較 1 月觸及的 52 周高點已經下跌 20.06%，進入熊市。

其中，摩根士丹利跌 2.4%，創 2016 年 11 月以來最低水平；富國銀行 9 連跌，高盛跌 1.8%，摩根大通跌 0.8%，花旗跌 1.3%（12 月跌超 15%）。

周五收盤，美股其它行業股如通信服務、工業、技術和非必需品消費股較 52 周高點下跌超 10%，處於修正區域。

周五，標普 500 指數收跌 1.91%，跌破 2600 點心理關口，報 2599.95 點，創 4 月 2 日以來收盤新低，考驗 2018 年內低點 2532 點。道指收跌 496.87 點，跌幅 2.02%，報 24100.51 點，確認進入技術性回調區間——較 10 月 3 日收盤位下挫逾 10%。

美國公債殖利率曲線趨緩和全球股市動盪「神同步」

引發經濟衰退擔憂的是美國公債殖利率曲線趨平，在過去三個月里，美國兩年期和十年期公債殖利率差距下降了 2/3，降至不足 10 個基點，是自上次美國經濟衰退之前以來的最小差距。這恰逢全球股市最動盪的時期之一。

美債殖利率差距縮窄和標普銀行指數下行「同步」

雖然殖利率曲線倒掛之後，經濟衰退往往在數年之後才會發生，但根據 2008 年全球金融危機的經驗，倒掛之後大約 18 個月發生深度衰退。根據 CNBC/Moody 的分析，美國明年經濟增長率將從約 3% 降低至 2.4%。

為什麼美國公債殖利率曲線倒掛至關重要？

殖利率曲線倒掛直接影響到超級金融化的美國經濟的中樞——銀行。銀行向儲戶或者資本市場借入資金，然後借給企業和購房者數年或者數十年。正常情況下，長期利率高於短期利率，銀行賺取利差。如果沒有債務違約，銀行收益巨大。

但當殖利率曲線趨於平緩甚至倒掛時，換句話說，短期利率超過長期利率，銀行就喪失賺取利差這種最基本的能力。它們將減少貸款，進而限制經濟支柱產業房地產市場的供需，並將消極情緒傳導到更廣闊的市場。

路透社周四公布的調查結果顯示，美國公債殖利率曲線可能將在明年（最快 6 個月內）出現倒掛，這比此前預計的三個月更早，此後一年將出現經濟衰退。

聯準會能救美股於水火嗎？

市場另一大關注焦點是下周聯準會利率會議。11 月，聯準會主席鮑威爾表示，利率接近」中性」水平——既沒有刺激也有阻礙經濟發展，美股隨後大漲，標普創 8 個月內最大漲幅。

市場對聯準會「寄予厚望」。投資者普遍預計，聯準會 12 月利率會議將繼續升息，但釋放相對鴿派的聲音，並將強調根據經濟數據謹慎從事，降低 2019 年的升息預期（2 次而不是 3 次）。自 2015 年 12 月以來，聯準會已經升息八次，目前聯邦基金利率為 2.0% 至 2.25%。

美國總統川普也一直不斷施壓聯準會停止升息，但現在預期聯準會將暫停升息可能為時尚早。

不過，聯準會也可能是一個積極的因素。CNBC 援引 T3Live.com 合夥人 Scott Redler 表示，聯準會將幫助市場在年底前尋找短期底部，幫助標普測試 2530 至 2550 之間的點位（這比當前的點位低約 3%）。

『新聞來源／華爾街見聞』