360金融「地板價」上市 IPO首日高開1.88%隨後收平

原文首發於 12 月 14 日 23:31 分，現更新收盤價。

360 金融周五在美國那斯達克掛牌上市，交易代碼為 QFIN。美股開盤一小時左右，360 金融的 IPO 首日開盤價報 16.81 美元，較此前設定的 IPO 發行價 16.50 美元上漲 1.88%。

美股午盤前，360 金融最高觸及 17.53 美元，最大漲幅 6.2%；收盤價報 16.50 美元，與發行價持平。

據 Globe Newswire 在北京時間周五下午發布的新聞通稿，360 金融公布其 IPO 定價為 16.50 美元 / ADS，屬於定價區間下限；計劃發行 310 萬美國存托股，每 ADS 代表兩股 A 類普通股，總融資規模約為 5120 萬美元。據雷鋒網消息，根據實時股價與總股本 1.44 億股計算，360 金融總市值約為 23.76 億美元。

科技媒體 cnBeta 觀察發現，這是繼三六零之後，周鴻禕的第二家上市公司，不過「紅衣教主」並未現身敲鐘現場。在敲鐘前的媒體溝通會上，360 金融 CEO 徐軍直言不諱：「可能大家過去幾年對我們最大的印象就是低調。」

華爾街見聞曾在 12 月上旬提到，美國 IPO 研究公司 IPOBoutique.com 公布的資訊顯示，360 金融原定在紐約證券交易所掛牌，募集資金約為 5735 萬美元，並再次更新招股書，確定 IPO 定價區間在 16.5-18.5 美元，計劃發行 310 萬股 ADS（美國存托憑證）。

360 金融由 360 金服拆分獨立，最初在 360 集團內部孵化。其過往融資歷程中，吸引了紅杉資本、紅點創投、IDG、雲啟資本、峰瑞資本、奇虎中財、共建創投、五嶽資本等投資基金。目前，360 金融服務的金融合作夥伴主要是國有銀行和區域性銀行在內的金融機構：

360 金融招股書顯示，截至 2018 年 9 月 30 日，360 金融累計借款人 640 萬、累計發放貸款 944 億元、貸款餘額 347 億元。與 2016 第第四季相比，累計借款人、累計貸款總額、貸款餘額的季度複合增長率分別為 97%、115.6%、94.9%。

雖然 2016 年公司僅實現 6 萬元的凈收入，但 2017 年全年、2018 年前第三季凈收入迅速增長，分別為 3.09 億元和 13.86 億元。

儘管按照非美國通用會計準則，2018 年前第三季 360 金融實現盈利，但按照美國通用會計準則（GAAP），目前公司仍未盈利，且虧損幅度逐年擴大：從成立至 2016 年年底、2017 年全年、2018 年前第三季分別虧損 2183.30 萬元、1.66 億元、4.69 億元。

對此，360 金融稱，快速增長加上公司營運模式的槓桿作用使其能夠迅速實現盈利。

據華爾街見聞旗下的全天候科技分析，成立僅 2 年，360 金融越過螞蟻金服、京東金融等前輩，成為「網路系 Fintech 公司」中首個上市的企業。目前，360 借條和小微貸款業務仍是營收支柱，但這家公司正向科技公司轉型，要在華爾街講一個「科技故事」。

根據招股書顯示，360 金融採用 AB 雙股權結構，A 類股含有 1 股表決權，B 類普通股含 20 股表決權，周鴻禕持有全部 B 類普通股，占總股本 13.8%，表決權占 76.3%。

招股書還透露，360 金融計劃在上市後持續在人工智慧技術加大投入，並將更廣泛的應用於拓展潛在市場。同時將繼續在全業務領域部署和應用人工智慧技術賦能金融合作夥伴，實現更精準和高效的獲客、更優化的風險管理和更高效的營運效能。

值得注意的是，本周另一大明星中概股 IPO 騰訊音樂已經破發，周五美股盤初跌逾 4%，跌破了 13 美元的發行價。騰訊音樂（TME）在周三上市首日曾急速飆升，最高漲幅約 13%；首日收漲 7.6%，報 14 美元。巧合的是，騰訊音樂也是以「地板價」（即定價區間的下限）上市，這令人們為 360 金融及明年的一系列「獨角獸 IPO」捏了一把汗。

華爾街見聞曾分析過，在整體市況低迷的環境下，騰訊音樂和 360 金融 IPO 首日上漲可以算得上成功，但 CNBC 提到，騰訊音樂的 IPO 定價已經跌到地板了，這對於即將在 2019 年上市的一大波「獨角獸」來說並不是好消息。報導援引 Renaissance Capital 分析師 Kathleen Smith 稱，「毫無疑問，定價需要更加理性。」

不過，美股研投網站 SeekingAlpha 援引 Bilbao Asset Management 的分析稱，美股投資者將擔心公司至今尚未產生盈利，這令股價營收比 5.16 倍的估值「非常昂貴」。

『新聞來源／華爾街見聞』