華爾街專家Saut：美股已經觸底！

瑞傑金融投資公司 Raymond James 分析師 Jeff Saut 週四表示，美股經過 10 週動盪，S&P 500 反覆進出修正領域，現在已經觸底了。

「我們在 10 月 2 日短期模式出現賣出訊號，當時我們勸大家把手上持有部位賣一賣，現在我們又把錢投回股市運作了。」

Saut 認為，大眾對股市的投資不夠。他主張美國經濟不會像預期那樣劇烈放緩，且下一季的企業獲利也很強勁。

頂著 40 多年金融職業生涯，他估計 Fed 明年將升息 2 次。

Fed 主席鮑爾在 10 月 3 日稱利率離「中性」標準還很遠，接著美股一整個月都承受壓力，到了 11 月 28 日，鮑爾改口稱利率「僅略低」中性標準，市場普遍認為不用太擔心 Fed 明年積極升息了。

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Saut 表示，他的長期模式自 2008 年 10 月以來一直很正面，但短期模式在 2 月時出現一些「潛在下行風險」的信號。這幾年來 Saut 的模式一直都相當準確。

1987 年 10 月 19 日股市大崩盤的前一個月，Saut 準確預言股市將迎來「瀑布般崩跌」，當時他說「我不知道怎麼形容這個崩跌，因為我根本沒看過這樣子的跌法。」

雖然近日看漲股市仍是少數看法，但 Saut 並非第一位。德意志資產管理首席投資策略師 David Bianco 週三預言未來 30 天內，股市將上漲 5% 至 10%。

Bianco 認為年底 S&P 500 目標將達 2850，他稱「一個月可以發生很多事情。」

但其他分析師，包括摩根士丹利的 Michael Wilson 則認為股市表現將遲滯不前一陣子。