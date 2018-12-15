美國 12 月 PMI 數據大失所望 美股陷血海茫茫

週五 (14 日) 最新中國經濟數據慘淡、歐洲 PMI 失常與美國 PMI 大失所望，加劇市場對全球經濟增長的擔憂，由於市場恐慌獲利前景黯淡，導致美股三大指數全面下滑。

週五 (15 日) 美股盤中，S&P500 下跌 1.61% 至 2607.84；道瓊指數下降 416.52 點至 24180.86；那斯達克指數下滑 1.2% 至 6985.83。

週五 (15 日) 美股盤中 S&P500 所有板塊皆遭血洗。(圖：finviz)

中國工業生產和零售銷售數據令人失望，在歐元區、德國 PMI 降至 4 年來的最低水準，甚至美國最新 PMI 數據也是不甚理想。

IHS Markit 最新數據顯示，美國 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值 53.9，低於 11 月 55.3，遜於市場預期的 55.1。

2018 年美國製造業採購經理人指數。(圖：tradingeconomics)

儘管指數仍高於 50 榮枯關鍵水位，顯示產業持續擴張，但證實美國經濟增長放緩。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，雖然美國經濟增長仍相對強勁，但隨著邁入 2019 年，經濟增速減弱並可能繼續下降。新訂單指數達到去年 4 月以來的最低水準，對未來業務增長的預期已降至 2 年半最低水準。

根據該調查，Williamson 寫道，在經濟前景不確定的情況下，人們在支出方面更加謹慎，這在一定程度上與地緣政治擔憂加劇和貿易戰有關。

Williamson 提到，當前和未來業務增長的疲弱前景抑制招募意願。就業分項指數為 53.1 降至一年半以來最低，但仍與 12 月非農就業增長約 18 萬人保持一致。

他也提到，隨著油價下跌的影響，價格壓力有所下調，但關稅問題仍讓許多企業擔憂，使投入成本通膨高於調查的長期平均水位。

美國 12 月 PMI 初值顯示，美國經濟到 2018 年年底有所減弱。隨著商務活動增速降至一年半以來的最低水準，12 月經濟增速已降至 2.0%。