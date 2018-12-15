英特爾和TPG洽談以逾42億美元出售McAfee給私募股權Thoma Bravo

據知情人士透露，私募股權公司 Thoma Bravo 正與 TPG 和英特爾 (INTC-US) 就收購安全軟體公司 McAfee 一事進行初期討論，價格可能高於該公司 2016 年的估值 42 億美元。

由於討論是私下進行的，所以不願透露姓名的人士表示，談判可能仍然會破裂，並且不會很快宣布達成協議。

McAfee 由 John McAfee 於 1987 年創立，開發出史上知名的個人電腦和伺服器的網路安全軟體，保護用戶免受惡意軟體和其他病毒的侵害。這種類型的電腦安全防止了對個人設備的攻擊。最近，它已經擴展到行動設備和雲端計算，這是駭客轉移焦點的對象。

該公司公開交易直至 2010 年，當年英特爾以 76 億美元收購了該公司。這家晶片製造商希望將其晶片與 McAfee 的安全技術緊密結合。

對於英特爾而言，這一願景並未實現，該公司在 2016 年宣布的一項交易中以 42 億美元的價格將其 51% 的業務出售給 TPG，虧損了超過 30 億美元的資金。幾個月後，TPG 引進 Thoma Bravo 進行少數投資。

通過附加收購，TPG 的多數股權在不到 2 年的時間內協助 McAfee 業務轉型。今年 1 月，McAfee 完成收購 Skyhigh Networks，這是一家協助企業監控員工使用哪種雲端服務的企業。今年 3 月，McAfee 還收購了 Tunnelbear，後者提供虛擬專用網路，可在使用共享 WiFi 帳戶時保護數據。

據知情人士透露，英特爾現在認為自己純粹是 McAfee 的財務投資者。儘管如此，英特爾還是通過持有其少數股權參與了獨立 McAfee 近期的價值創造，並且如果 Thoma Bravo 的交易成立，它還可以彌補部分過去的損失。兩位知情人士表示，這筆交易將整合 McAfee 的所有權，並可能使其再次上市。

《路透》11 月曾報導，Thoma Bravo 已經向賽門鐵克 (Symantec) 提出收購要約。一位知情人士表示，若 McAfee 的交易成功，就不會收購賽門鐵克。