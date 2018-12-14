【華冠投顧】盤後分析：台股漲多拉回 法人偏多股逆勢創高

劉彥良 分析師

受到 ECB 下修經濟成長估值以及中國經濟數據不佳的影響，亞股全數拉回，不過台股僅下跌 87 點或 0.86%，表現相對抗跌。目前台股上有壓下有撐，還是在 9600~10000 點的區間內震盪，若外資沒有大動作，農曆年前大概就是橫向整理而已，由內資主導的中小型股各自表現。

即使大盤回檔，但法人偏多股逆勢創高，包括敦泰 (3545)、神盾(6462)、昇陽半導體(8028)、泰碩(3338) 等等。而盤面上最熱門的 5G 概念股，今天包括瑞祺電通 (6416)、統新(6426)、宇智(6470) 和上詮 (3363) 也同樣改寫波段新高。

弱勢股方面，下修財測的康控 - KY(4943)盤中打到跌停，其他蘋概股也都要小心接下來營收下滑。華映 (2475) 和綠能 (3519) 爆財務危機，大同 (2371) 集團幾乎全倒，上述 3 檔再加上福華 (8085) 和尚志 (3579) 全都打到跌停。另外 DRAM 的報價走跌，南亞科 (2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344) 及群聯 (8299) 也要避開為宜。

下周預計中小型股還是有不錯的發揮，法人作帳股進入下半周要小心有人偷跑，不過通常賣壓在最後一周才會比較重。至於還在低檔的法人偏多股，則是法人在為明年元月績效作準備，這些個股的漲勢會比較久，也是投資朋友現在要鎖定的對象。



※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。