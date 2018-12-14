台股盤中－蘋概股+大同集團重挫 跌百點再破月線、5日線

外資昨 (13) 日雖然終止連 7 日賣超台股，美股四大指數今晨也連袂小漲，但美中貿易戰、華為事件後續都未解，美股也屬漲勢收斂，且亞股今天都下跌，台股更是疲弱，在蘋概股和大同集團重挫跌停之下，加權指數大跌超過百點，盤中最低打到 9722 點，跌破月線、5 日線。

蘋概三王包括大立光、台積電、鴻海都跌逾 2%，其餘蘋概股如康控 - KY 還亮燈跌停，京元電也跌逾 7%，國巨、強茂、禾伸堂、及成等都跌超過 4%。

而昨日晚間大同集團旗下兩家公司華映宣布將申請重整，接著綠能也宣布臨時董事會已通過將向經濟部申請債權債務協商，財務困境衝擊，整個大同集團股價被拖累哀鴻遍野，大同、華映、綠能、尚志、福華都跌停，成為盤面上重災區。

也因為企業爆發財務危機影響銀行團，金融股也綠油油，其中，京城銀傳出對華映、綠能曝險 39.74 億元，股價最深跌約 4%，其餘個股就算沒踩雷也無力表現，國泰金、富邦金跌超過 1% 相對疲態；不過，唯獨中信銀逆勢走漲 1%。

雖然八大類股跌多漲少，但盤面上 5G 族群相對逆勢抗跌，IET-KY 漲超過 2%，訊芯 - KY、台通、智易則都漲 1%。

整體來說，美中貿易大戰近來又扯入加拿大，風險多空未明，台股今天殺出一根長黑，再次跌破所有均線，加上預估量能恐不到千億元，在量能偏低下，研判短期股市震盪加劇，加權指數今天回防 9700 點，預期下檔前波低點為短撐，短線指數不會跌的太深，市場將靜待下周 Fed 會議，明年升息次數為重要風向指標。