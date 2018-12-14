【運達投顧】下週是台股多方攻擊的關鍵時刻

◆盤勢分析

昨天美股小漲小跌，台股昨天站上月線，是否下週有攻季線的機會，當然美股不能破底才有助台股續強，關於下週的看盤重點分析如下：

1. 美股本週震盪大雖然本週守住 10 月低點不破，但是道瓊高科技股與費半致今也都還沒有站上月線，下週的美股很關鍵因為指數至今在前低與月線之間維持區間而空間也開始變小，所以美股是反彈還是續弱將影響國際股市這一波的反彈是否可以成型，歐洲股市 12 月初創兩年還的新低近期跌深後出現反彈，但反彈離月線還有一段距離所以只能看成修正乖離還未正式落底，亞股在本週則是表現比較穩定這兩天都有挑戰月線維持區間擴底的走勢，以此來看美股若續弱則會讓國際股市的整理還會拉長，所以下週重點要留意美股的強弱。

2. 台股昨天站上月線後多方已經站在起跑線上，以技術面來看近日說明台股要轉強走出明顯的攻擊必須要站上季線，今天季線的位置在 10036 可見下週季線會破萬點，而台股近期就在月線附近維持盤局，再 7 個交易日季線將開始一路成本降低這會加速季線的下移，所以就技術面來看指數站上萬點就是站上月季線台股大底完成將是波段走勢的啟動，今天雖然跌破月線但是量縮沒有量價失控問題，因此下週在技術面已經來到即將要攻擊的時刻，所以台股下週將會是很重要的關鍵時刻。

3. 以籌碼面來看，由於 12/19 聯準會將進行今年第四次的升息所以美元近日比較抗跌，也讓新台幣匯率今天稍友貶值看來是合理的，重點在聯準會明年升息次數有近尾聲的跡象，因此美元今天稍有升值也即將進入尾聲新台幣盤中也由貶轉升，可見美元的影響力會開始減輕，亞洲匯率在未來一季的升值應該是可以預期的，這兩天新台幣就在月季線附近區間，當美元來到高點後下一波新台幣升破季線則是匯率走升的訊號，所以就未來美元的變化來看仍對台股有利，這也讓外資昨天開始轉賣為買，現貨市場昨天在連賣七天後開始小買 31.2 億，期貨市場多單增加 2 千多口未平倉口數已經站上四萬口，可見下週三個期貨結算台股仍有拉高的機會，只要站穩月線台股下週後半週隨時有攻季線的機會。

4. 在結構上昨天說明這一波攻季線的關鍵會落在金融股，由於新台幣未來升值機會大，加上每到年底都是金融股發動的時刻，金融的多方走勢都與匯率的升值有關，所以只要金融出現轉強則是台股多方啟動的訊號，但當金融走強都會有吸金效應，因此可以看到這幾天之前的弱勢股如被動元件、矽晶圓、光學股反彈過後至今仍持續偏弱，這是資金移轉的現像，所以當金融漲對於權值較重的電子股而言則還會有整理的必要，但整理不是壞事因為當金融漲多後就是被動元件、矽晶圓、光學股下一波上攻的時刻，所以現階段的操作只適宜先以不佔權值的中低價電子股為主，這也是為什麼 10 月底跟 11/20 我們建議可先操作國巨華新科穩懋玉晶光等，但這一次卻先以中低價的電子股為主的原因，因為被動元件、矽晶圓、光學股下一波的攻擊時間還不到，法人月底的作帳也不適宜針對權值太重的電子股作拉台，所以法人作帳的標的如宏捷科佳凌同致訊芯以及下週 5G 概念股如台揚台嘉碩將會開始加速，這波操作應先低檔佈局以波段看待才會賺的多。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

