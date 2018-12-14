華碩手機「認賠不認輸」 施崇棠宣誓「堅定迎向產業挑戰」 市場捏冷汗

華碩 (2357) 組織大改造，執行長沈振來走人，雙 CEO 制度誕生，而挑戰最嚴峻的手機事業則「認賠不認輸」。董事長施崇棠宣誓「堅定迎向產業挑戰」，手機將轉型專注電競用戶 (Gamer) 與專家用戶(Power User)，這場仗還要打下去。儘管市場質疑聲浪不小，但一路走來，品牌手機已逐漸遭邊緣化的華碩，企圖用要轉向利基領域來「尋回華碩的魂與本」。華碩所依恃的，是其早已佈局許久、且漸趨完整的的電競生態系，因此主要的轉型方向之一，要強化其 ROG Phone 電競手機的發展。施崇棠說，最近雷蛇第二代電競手機推出，但是一問 User，75% 還是選華碩，讓他信心大增。



施崇棠指出，有人問手機的策略調整，是否要放棄「奢華眾享」的精神？他說，奢華眾享有兩個不同的方向，一個是比較低端的，在血淋淋的戰場之下，但華碩應該要專注在正確的洞，發展高端的奢華眾享。他舉例，最近外媒公佈的一份全球前 20 名最的佳手機，第一名不是蘋果、不是三星，是中國大陸的 OnePlus(一加)，就是因為高 CP 值而取勝。



因此，他認為，華碩手機真正的考驗是最佳體驗，包括美感與效能，把華碩本質「品質與體驗」做好，就能尋回華碩的魂與本。他指出，ROG Phone 推出後受歡迎，連女生對手遊都上癮，因此會需要更好的 ROG Phone，以 15 億人口抓 3%，就有 4500 萬支的市場。



至於在 Power User 方面，施崇棠說，華碩特別小心的在收集這些「特別會用手機」用戶的需求，這些目標客戶的體驗最重要。因此，從體驗的角度來看，「我的標竿仍然是 Apple 與 Pixel」。他隨身掏出兩支手機，一支 iPhone，一支 ZenFone，笑稱自己是雙鎗俠。



而過去由沈振來主導的手機業務，在沈決定離開創業之後，將由施崇棠親自督軍，延續「奢華眾享」的定位，要以高 CP 值，發展高端市場。不過，手機這次要先提列 62 億元的一次性費用，將使第四季大虧，華碩對手機「認賠不認輸」的態度，能否成功，還待觀察。