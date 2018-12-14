美廉社下周一登錄興櫃 明年再開百家新據點挹注成長

三商家購 (2945-TW)(美廉社) 將於下周一 (17 日) 登錄興櫃，三商家購總經理邱光隆今 (14) 日指出，明年的成長動能仍來自美廉社的展店，目前美廉社全台共有 661 家，預計將再擴展 100 家，長期目標是至 2022 年全台上看 1200 家規模。

三商家購成立於 2006 年，是三商企業子公司，經營零售連鎖業務，主要品牌為美廉社，總分店已達 661 家，僅次於全聯的 951 家，並在美廉社的架構下開發其他零售品牌，包括大美折扣超市、美廉城超、心樸市集和優樂等。

美廉社自 2011 年起開放加盟，截至去年加盟店占比為 20%，邱光隆認為，加盟店有擴展空間，並可減少人力費用，力拚明年展店擴大加盟比重，目標明年的加盟占比為 38%。

面對家樂福和大潤發均投入超市版圖，全聯也逐漸開出僅 60 坪左右的小型店，邱光隆仍認為，其他同業與美廉社有區隔。

邱光隆解釋，美廉社主要是開在傳統菜市場的周邊，不僅附近主婦客源龐大，販售的商品如自有品牌、進口商品等，甚至販售有散賣的米和蛋，可與傳統市場互補，與超市和傳統市場處於競爭關係不同。

同時，美廉社展店會主動避開其他超市的商圈覆蓋範圍，邱光隆看好，還有很大的空白商圈可開發。

目前美廉社的據點主要集中在中北部，台北市有 80 家，新北市有 283 家，桃園市 71 家、新竹市 27 家，台中市 60 家，合計占總店數比重高達 65%，顯然在南部還有很大成長空間。

邱光隆說明，物流供應鏈主要集中在北部，明年物流分流後就有機會擴大到南部展店。

三商家購今年上半年營收為 56.8 億元，稅後純益 5800 萬元，每股純益 (EPS)1.25 元。