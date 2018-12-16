〈鉅亨看世界〉美中AI之爭

人工智慧 (AI) 有可能改變許多行業，包含自動駕駛車輛、增強安全性的面部識別或是比醫生更能準確檢測癌症的系統。美國和中國著重發展 AI 領域，專家認為，由於中國人口眾多，可收集各種不同的資料，此為中國在 AI 發展上，領先美國的優勢。

根據 PwC 計算，未來 10 年的 AI 發展，預期將為全球 GDP 多帶來 15.7 兆美元，當中中國將貢獻 7 兆美元，北美則貢獻 3.7 兆美元。創業家李開復曾表示，「如果巨量資料是新石油，中國就是沙烏地阿拉伯」。

談及美國和中國的 AI 技術競爭，李開復認為，「若以研究數量來看，如發表的研究論文發表以及研究的品質，美國在未來 10 年會是領先的。但是，如果以創造多少價值來衡量，例如市值、用戶與帶來營收，中國可能已經領先了。」

此外，李開復預測，在未來 15 年，人工智慧可以取代美國 40% 至 50% 的工作崗位。至於中國要如何在 AI 發展上全面超越美國，專家認為，數據與人才取得將是主要關鍵。

圖: AFP

中國的 AI 發展計劃

中國大陸國務院於 2017 年 7 月 20 日印發《新一代人工智能發展規劃》，該計劃分為三個階段：2020 年前跟上 AI 技術，到 2025 年時實現 AI 突破技術，到 2030 年成為 AI 領域的世界領導者。



2017 年，中國的創投向 AI 投入了大量資金，佔全球 AI 創投資金的 48%。當年，中國新創公司僅透過 19 項投資案，即籌資 49 億美元，美國的新創公司則從 155 項投資案中，籌資 44 億美元。

中國的 AI 發展優勢

中國在 AI 領域有幾個優勢，但主要優勢在於中國公司可以取得大量的數據。作家 Thomas Friedman 指出，中國在無現金支付轉換方面表現出色，食衣住行幾乎都可透過行動支付，因此累積了龐大的數據。

Friedman 表示，公司可以將 AI 應用於豐富的數據庫，AI 將能有更強大的認真與學習能力，為中國的優勢。此外，中國的隱私權保護法並不如其他國家完善，因此公司更容易收集用戶的資料。

人才競爭

儘管如此，中國尚未成為人工智慧領域的主導者，MSA Capital 的管理合夥人 Ben Harburg 指出，許多創新發展仍來自美國，因為世界各地的人才皆聚集於美國，包含來自中國與印度的工程師與電腦科學家，至少在未來幾年內，美國仍將保持優勢。

然而，Harburg 指出，中國擁有大量的數據庫，以及大量從科學、科技、工程、以及數學領域畢業的學生，為中國的競爭力。

另一方面，Friedman 表示，美國和中國在 AI 領域的競爭，可能演變成政治問題，具體來說，例如美國總統川普對移民的立場，聰明人才為推動經濟前進的動力之一，但在川普極為排斥移民的情況下，Friedman 認為，科技發展可能會受到影響。