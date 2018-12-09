〈鉅亨看世界〉非洲豬瘟的難題

今年 8 月，中國首度發現非洲豬瘟，接下來就在大陸境內快速蔓延。中國當局正努力應對，防堵疫情擴大，事實上他們可以參考鄰國俄羅斯第一大生產商 Miratorg 的做法，讓養豬場規模更大、更清潔。

據《彭博》報導，Miratorg 每年飼養 300 萬頭豬，不僅在農場的各個層面，都有嚴格的檢疫措施，而且還禁止工人養殖自己的豬及狩獵野豬。正是嚴密的生物安全措施，才能讓他們免於這個最危險的致死疾病。

有效的疾病控管，是俄羅斯 2019 年豬肉產量有望較 2007 年倍增的關鍵原因。實際上，2007 年這年，非洲豬瘟開始重創了這個歐亞大國，在國內爆發了千次以上疫情，摧毀了半數的小型豬圈，至今都未解除威脅。

人們擔心，同樣的問題，可能會在中國重演一次。

來自俄羅斯的難題

今年以前，中國並未受到非洲豬瘟的威脅，人們懷疑，現階段感染的起源就是俄羅斯。分子流行病學研究表明，中國的非洲豬瘟病毒屬基因 Ⅱ 型，與喬治亞、俄羅斯、波蘭公布的毒株全基因組序列，同源性為 99.95% 左右。

這種傳染病殺傷力強，通常會在幾天內殺死豬，但不會對人類產生危害。

俄羅斯豬農聯盟負責人 Yury Kovalev 表示，當非洲豬瘟病毒出現在俄羅斯時，國家有一半的豬肉產量來自家庭農場，他們完全無法應對此事。小型農場開始消亡，他們很難獲得足夠的保護。

(圖: AFP)

根據俄羅斯聯邦病毒學和微生物學研究中心科學家 4 月份發表的信件，相較小型家庭養豬廠，在此期間，高度工業化的養豬廠雖有疫情，但仍能增加產量。

現在輪到中國面臨此一挑戰。巴黎世界動物衛生組織副總幹事 Matthew Stone 表示，人們清楚地認識到，保持農場安全成為新的挑戰，他們需要解決這個問題。

非洲豬瘟無疫苗、無法治癒

中國的豬肉產業比俄羅斯大得多，產量占全球接近一半，產值達到 1280 億美元，包括北韓、越南、老撾和緬甸在內的鄰國，也都依賴中國的豬肉。

4 個月前，非洲豬瘟在中國肆虐，傳播速度加快，上個月平均每天至少有一次新疫情爆發。非洲豬瘟已經在 20 個中國省份出現，北京、上海、成都和昆明等主要城市均未倖免。

由於非洲豬瘟沒有疫苗、無法治癒，因此可能重傷豬肉生產、改變糧食流動，甚至損害經濟增長。特別是豬肉價在中國消費者物價指數中，可能占到 3% 的比重，豬肉的危機也會影響通膨的數據。

食品加工廠工作情況 (圖: AFP)

Rabobank 全球動物蛋白策略師 Justin Sherrard 表示，在中國，最容易受到病毒感染的農場，還是後院式的小型養豬場。對於更大規模、更專業的飼廠來說，他們更能理解其嚴重性，從而減輕傷害。

歐洲豬健康管理協會會長 Rick Janssen 認為，非洲豬瘟在在中國和東歐流行的一個背景，在於全球各地有很多的後院養殖，中國必須鼓勵飼主在與這些豬有問題時通知政府，確保不會隱藏感染是非常必要的。

嚴格管制才能防範

Stone 認為，這對中國來說，是一個非常具有挑戰性的局面，中國要能控制包括小型到大型養豬廠的感染分布，而隨著豬隻病例與攜帶病毒的豬肉產品，非洲豬瘟也會感染南韓、日本及台灣。

科學家們發現，病毒可以在義大利辣香腸中存活 1 個月，在伊比利亞醃制豬肉產品中存活 140 天，在帕爾馬火腿中存活 399 天。如果豬吃了受污染的食物殘渣，它們就會被感染。儘管這在中國被禁止，但在一些較小的養豬廠仍難免這麼做。

像俄羅斯這樣的大型企業通常種植自己的動物飼料，並精心管理農場允許的飼料，以確保安全。

Miratorg 的牧群共有 13.8 萬頭母豬，由 3800 名專業人員提供支援。公司表示，食品安全、獸醫控制和環境合規，格外受到注意，才能確保遠離疫情。



Miratorg 發言人 Dmitry Sergeev 強調，生產者要從自己和他人的錯誤中吸取教訓，做好防範病毒全面的工作，一個重要的原則是，勿存僥倖之心，生產現場周邊以外的一切都是不安全的。