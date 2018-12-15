被判刑律師再爆猛料：川普知道競選期間給封口費是「錯的」

美國總統川普前私人律師科恩把川普「供出來了」。

當地時間周四（14 日），科恩接受 ABC 新聞獨家專訪時表示，是川普指示自己向這兩名女性安排支付封口費，因為當時還是總統候選人的川普非常擔心，和這兩名女性的婚外情曝光將影響選舉。美國司法部已經表示，向這兩名女性支付封口費違法。

12 月 12 日，科恩被判入獄三年，罪名包括 2016 年大選前違反競選相關法律向聲稱和川普有染的兩名女性支付封口費，以及財務不法行為。

當被 ABC 主持人問及川普是否也知道支付封口費是「錯誤的」（wrong），科恩回答說，「當然」（of Course）。

科恩表示，他對自己在這些交易中扮演的角色感到「憤怒」，但他這麼做是出於對川普的「愚忠」，「我把忠誠給了一個不值得忠誠對待的人」。

主持人問，「如果川普現在就坐在你的面前，你想對他說些什麼？」 科恩說：「別再玩推特了，用大家都希望的方式治理國家。讓民主黨和共和黨團結起來，讓這個國家團結起來，而不是分裂國家。」

川普 12 日接受路透專訪時表示，科恩在 2016 年大選前向兩名女性支付封口費並未違反競選財務法，「第一，這並不是競選獻金。即便是，也只是民間範圍，即便是從民間提供資金的角度來說，我們所做的事情並沒有任何違法之處」。

科恩被判刑後的第二天（13 日），川普連續發推特為自己辯護，稱科恩認罪就是為了讓自己「難堪」，達到減刑和保護家人的目的。

『新聞來源／華爾街見聞』