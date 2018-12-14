高雄房地產回溫 聯上獲利倍增 現金殖利率估達6.7% 低價黑馬首選

高雄房地產明顯回溫，就連台灣獵地王、營收王的興富發 (2542) 明年推案都要重押高雄，再從興富發台南新案狂銷 9 成來看，可見明年房地產重心絕對在南部，尤其高雄，而受惠最大的，就是深根當地的在地建商如聯上 (4113)，聯上今年前 3 季營收已較去年全年一整年高出 1 倍以上，將是低價高雄營建股中的黑馬股。在地最純建商聯上(4113) 在精華地段擁有超過 9000 坪土地，目前土地存貨金額高達 68.7 億元，為股本 21.11 億元的 3 倍，隨著陸客人潮回流，機上台商如華邦、台郡、國巨、義联、長榮等至高雄設廠或加碼投資高雄、讓高雄地區土底資產價格谷底回升，建案詢問度大增。



聯上今年推出多案包括『聯上峰景』、『聯上海棠』、『聯上 VI』、『聯上涵景』、聯上鉑麗』等建案均普獲好評，累計今年前 3 季營收 16.74 億元，年增 165.6%，已超越前 2 年營收總和、法人估聯上今年全年營收有機會超過 20 億元，營收力拼前 3 年總和，而前 3 季獲利也已超越去年及前年總和，EPS 來到 0.66 元，預估全年可望上看 0.8-1 元，較去年獲利倍增，為連續 2 年成長。



值得一提的是大股東 2010 年借殼私募認購價 16.76 元，緊接著 2012 年辦理現增溢價 17 元，目前股價約 12 元仍套牢。法人估聯上今年 EPS 約 0.8～0.9 元，明年現金股利可望配發 0.8 元，現金殖利率高達 6.7%，目前股價在所有短、中、長均線糾結處 10～11 元上面，且所有均線全數呈現翻揚向上的多頭排列，股價在票面 10 元附近打底整理 3 年，近期擴量轉強突破，有利波段攻勢展開。

