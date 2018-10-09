交屋集中季底入帳 興富發連3季營收登百億元大關

興富發 (2542-TW) 今 (2018) 年以來，在季底密集交屋入帳挹注之下，已連續 3 個季度，營收衝破百億元大關，累計前 9 月營收達 329.77 億元，年增 1.38 倍，超越去年全年營收，蟬聯上市建商「營收王」寶座。

興富發今 (9) 日公布 9 月營收為 54.79 億元，月增 1.13 倍，年增 1.71 倍，第 3 季營收達 101.62 億元，季減 16.65%，年增 46.46%，今年以來，營收連續 3 季跨越百億元大關，累計前 9 月營收 329.77 億元，創歷年同期新高，年增 1.38 倍，已超越去年全年營收。

興富發今年來，營收集中在季底密集入帳，如 9 月營收為 54.79 億元，月增 1.13 倍，年增率 1.71 倍，而 6 月營收 66.32 億元，3 月為 73.07 億元，均為當季最高營收的月分，也挹注興富發今年連續 3 個季度營收都跨越 100 億元大關。

興富發今年上半年受惠大型建案入帳助攻，營收達 228.15 億元，年增達 2.2 倍，每股純益 3.22 元，法人估，下半年還有包括「雙湖匯」等 4 筆建案持續完工交屋，今年全年營收拚超越 400 億元。