iPhoneXR賣不動 聲學客戶調降庫存 康控-KY 12月營收展望保守

康控 - KY(4943)11 月業績在蘋果砍單下，營收降至 4.5 億元，月減逾四成，年減逾五成，遠低於市場預期。康控 - KY 表示，11 月底受到聲學客戶調節庫存影響，導致營收表現不如預期，然在終端客戶銷售趨緩下，聲學客戶備庫存的意願降低，因此 12 月營收也將持續受到影響，低於原先預期。因 iPhone XR 銷售表現不佳，終端客戶需求大減，聲學客戶開始調節庫存，康控 - KY 也調整原本第四季展望，對於原先預估數字表示已不適用。康控 - KY 指出，由於第四季營業規模縮小，原先的財測已不適用，但目前看來，11 月毛利率表現仍有 45% 以上，第四季毛利率仍有望優於第三季水準。



而在獲利部分，康控 - KY 則提到，以前 11 月狀況而言，獲利表現的絕對數字已優於去年全年，但由於股本膨漲的關係，每股獲利表現應較去年同期約略持平。



受到聲學客戶拉貨保守影響，康控 - KY 同步調整第四季展望，也導致今日股價重挫，開盤不久即跌停鎖死，最低來到 106.5 元，跌幅 9.75%。