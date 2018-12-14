華映、綠能陷財務風暴 大同集團5檔亮燈跌停 市值蒸發百億元

大同集團旗下華映、綠能面臨財務困境，大同集團今 (14) 日股價重挫，大同、華映、綠能、福華、尚志亮燈跌停，精英重挫 5.9%，大世科下跌 2.8%，集團上市櫃中 7 家公司 5 家跌停，興櫃的尚化也下挫 15%，整體集團市值單日蒸發百億元。

華映近來受面板市況不佳影響，營運遇逆風，無力償還債務，面臨財務危機，公司昨 (13) 日召開重訊宣布，將依公司法相關規定決議向法院聲請重整及緊急處分，以防止債權人進行假處分的扣押動作。

無獨有偶，綠能也宣布，因國內外太陽能產業政策與景氣丕變，公司遭遇財務困境，臨時董事會決議向經濟部申請債權債務協商。

大同集團一連 2 家公司出現財務困境，今日集團股價重挫，市值同步縮水，大同跌停 32.4 元，市值減少 83 億元；華映跌停 1.17 元，市值減少 8.4 億元，今天成交總量僅 762 張，華映也因為身為風暴中心，跌停委賣高掛逾 24.5 萬張，寫下台股史上最大跌停委賣掛單紀錄；綠能跌停 5.52 元，市值減少 2 億元。

另外，尚志跌停 7.83 元，市值減少 1 億元；福華也深鎖跌停，收 4.43 元，市值減少 7700 萬元，大世科下跌 2.8%，收 17.6 元，市值減少 3300 萬，精英下跌近 6%，收 12.7 元，市值減少 4.5 億元；興櫃的尚化更跌逾 15%，收 2.55 元，市值減少 3600 萬元。

合計大同集團 8 家上市櫃、興櫃的公司中，一共跌停 5 家，集團整體市值蒸發逾百億元。