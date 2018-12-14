2018有多難？對沖基金清盤潮席捲華爾街

寒意逼人！這是今年對沖基金市場最直接最真實的寫照。

根據彭博報導稱，在經歷了「特別具有挑戰性」的一年之後，Jabre Capital Partners SA 資產管理公司的創始人 Philippe Jabre 正將資金返還給投資者，而越來越多對沖基金老手的黯然離場也進一步加劇了這個已沒那麼多賺錢機會行業的慘烈表現。

上述媒體進一步稱，截至 4 月份，Jabre Capital 還管理着約 12 億美元的資產，擁有 40 多名員工。

然而，這只是對沖基金行業困境的冰山一角。

對沖基金研究公司（Hedge Fund Research Inc.）編制的數據顯示，今年第第三季，全球約有 174 家對沖基金被清盤，比新開基金多出 30 家。不僅如此，隨著歐洲主權債務危機席捲全球市場，整個基金行業平均損失 5.3%，許多基金經理被迫關閉了業務。

只不過，Jabre 不是一個人在「戰鬥」，包括 Ken Griffin、Izzy Englander 和 Steve Cohen 在內的一些知名對沖基金大佬們也難逃一劫。

Ken Griffin 執掌的對沖基金 Citadel 上個月浮虧 3%，是 2016 年第一季以來最慘烈的表現。Izzy Englander 的基金 Millennium 同期虧了 2.8%，是其史上第三大虧損記錄。「美國版徐翔」Steve Cohen 創建的 Point72 更是虧了 5%，今年的收益快要損失殆盡了。Dmitry Balyasny 掌控的資管公司 Balyasny Asset Management 旗下的 Atlas 全球基金上個月虧了 3.9%，令其今年的虧損達到 5.3%。公司整體業績在 11 月下滑了 5.7%。

事實還要比很多人想象的嚴峻得多——來自彭博社和德意志證券的數據顯示，過去四年間，多數對沖基金沒有產生任何 alpha 或者 beta：

Instinent 交易業務負責人 Larry Weiss 表示，「現在是轉移到現金的時候了。很難說服任何人現在是把錢拿去投資的時機。」