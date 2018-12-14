政府關門風險背後：美國11月赤字創歷史同期新高

兩個月之前，美國川普政府表示，由於政府開支激增，美國聯邦預算赤字在 2018 財年上升至六年來最高水平。而現在，又出現了有記錄以來最大的 11 月預算赤字。

本周四，美國財政部發布月度數據報告顯示，美國 11 月政府預算赤字為 2049 億美元，不僅遠遠超過預期赤字 1990 億美元和前值赤字 1005 億美元，更是較去年 11 月赤字 1390 億美元增長了 47.4%。

其中，11 月份的預算開支從去年同期的 3470 億美元猛增 18.4%，至 4110 億美元，財政收入則從 2017 年同期的 2080 億美元下降了 1%，至 2060 美元。11 月份的政府預算開支幾乎較財政收入多出一倍。

而較大的支出類別是社會保障計劃支出 840 億美元、醫療保險支出 770 億美元、國防支出 620 億美元、收入保障支出 460 億美元和醫療健康支出 420 億美元。與此同時，個人所得稅和社會保障稅，是收入方面占據較大比重的類別。

由於美國財政年度是從每年的 10 月 1 日開始，至次年的 9 月 30 日結束。因此，美國 2019 財年迄今（2018 年 10 至 11 月）的預算赤字已達到了 3050 億美元，而 2018 財年同期赤字僅有 2020 億美元。

如果以過去 12 個月數據為統計口徑，美國的預算赤字在截止 11 月底的 12 個月內更是已經激增至 8830 億美元，這是 2013 年初以來第二高。

自去年川普實施稅改以來，美國的預算赤字就在不斷攀升。

根據美國參眾兩院稅收聯合委員會此前預測，未來十年，減稅法案將讓美國聯邦政府財政赤字增加 1.46 兆美元。而國跨黨派研究機構「爭取制定負責的聯邦預算委員會」甚至預計，到 2027 年，美國聯邦政府債務占 GDP 比重將從 2017 年的 77％上升至 98％。

雖然川普政府首席經濟學家 Kevin Hassett 曾在 10 月表示，川普政府將很快出台措施，應對缺口，但他並未給出具體細節，只是說：「赤字絕對比任何人想象的更高。」