花旗：企業盈利放緩擔憂被擴大 建議逢低買進

《彭博社》報導，花旗集團 (Citigroup) 週四於報告中表示，市場對於明年企業盈利將放緩的擔憂有些過度，投資者應該趁全球股市下跌時逢低買進。

包含 Robert Buckland 在內的花旗策略師，週四 (13 日) 在報告中指出，全球股票市場，目前依照 2019 年每股純益將萎縮 1% 的情況下定價。然而，分析師平均預估每股純益增長率為 8%，而花旗策略師的預測增長值為 5%。

如下圖所示，藍色柱狀圖為市場預期，可以顯示市場過於擔憂企業盈利放緩的情況，而實際的情況可能不會這麼糟，藍色點則為各家機構分析師對企業 EPS 增長的預期，紅色點為花旗策略師的預期。

股市、分析師與花旗策略師對企業 EPS 增長的預測

花旗策略師指出，股票市場已開始針對大幅盈利下修進行訂價，但宏觀因素和花旗策略師皆認為，EPS 的下修幅度沒有這麼大。2019 年的企業 EPS 表現可能不如 2017 年或 2018 年亮眼，但不會面臨如此艱難的情況。

自從川普上任美國總統以來，標普 500 指數的盈利預測被不斷上調。然而，由於對全球經濟增長的疑慮增加，分析師在川普上任後，首度下調企業盈利預測。

數據顯示，分析師已將今年第 4 季標普 500 指數的每股純益預期下修至 41.58 美元，兩個月前的預測為 42.66 美元，下調幅度達 2.5%。

花旗分析師指出，但盈利被下調，並不一定代表投資者應該對虧損做好準備。數據顯示，在過去 30 年中，有 21 年的盈利預測遭分析師下修，但股市在其中的 14 年仍逆勢上揚。



MSCI AC 世界指數從 9 月下旬的高點跌約 10%，今年迄今則下跌約 7%。