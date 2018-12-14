受迫於監管壓力 YouTube在本季刪除了5800萬個影片

據報導，由於違反社群規範，YouTube 在第三季刪除了超過 5800 萬個影片和 2.24 億條評論。Alphabet 旗下的谷歌 (GOOGL-US) 表示，公司試圖證明在審查及控制極端或不良內容方面取得了進展。

美國、歐洲和亞洲地區的政府和利益集團紛紛持續向 YouTube、臉書 (FB-US) 等社群媒體施壓，以迅速審查並刪除煽動暴力的極端主義和仇恨內容。歐盟已提出一項法案，線上社群媒體應在接獲政府命令後一小時內刪除極端主義內容，否則將面臨高額罰款。

印度內政部一位官員表示，社群媒體公司已同意在接獲當局請求後 36 小時內刪除內容令人反感的影片。

從今年開始，YouTube 便開始發布有關審查工作的相關報告。YouTube 表示，與過去幾季一樣，本季大多數被刪除的內容都是垃圾內容。

透過自動檢測工具，YouTube 得以快速識別垃圾、極端主義和裸露等內容。YouTube 說道，今年 9 月份，有分別近 10,400 個和 279,600 個影片因暴力極端主義影片和兒童安全問題而被刪除，其中有 90% 影片瀏覽次數不到 10 次，顯現出了該公司的審查效率。

然而在仇恨性言論和危險行為相關影片的審查上，YouTube 面臨著更大的挑戰。由於這些內容的自動檢測技術相對較新且效率較低，因此 YouTube 目前大多依靠用戶回報可能存在問題的影片或評論，意味著該內容在被刪除之前可能已經被廣泛閱覽。

谷歌執行長 Sundar Pichai 表示，YouTube「正在持續努力處理誤導性的資訊內容，但仍還有很多工作要做。」