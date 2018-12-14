小摩點名明年3大高回報網路股：臉書、亞馬遜、推特

摩根大通週四 (13 日) 向客戶發布了 2019 年的優質網路股名單，該行分析師 Doug Anmuth 表示，他對以下 3 家網路股明年大回報最有信心，三家股票評級均為「加碼」：

1. 臉書 (FB-US)

2019 年 12 月目標價— 195 美元 (與週三收盤價相比，隱含漲幅 35%)

臉書股價走勢

「我們預期臉書 2019 年會開始攀爬『憂慮之牆』，現階段估值非常有吸引力。」(股市攀爬憂慮之牆後，通常會展開多頭行情)

Anmuth 預期該公司臉書和 Instagram 平台營收強勁成長，他指出其估值僅是 2020 年估計獲利的 16.5 倍，相當吸引人。

2. 亞馬遜 (AMZN-US)

2019 年 12 月目標價 2100 美元 (與週三收盤價相比，隱含漲幅 26%)

亞馬遜股價走勢

「亞馬遜營收來源成長快速，不僅獲利最大又推動利潤擴張，核心零售趨勢依舊強勁，其營收可能在明年第一季加速成長。」

Anmuth 樂觀看待該公司 AWS 和廣告業務，認為這些將提升該公司明年整體利潤。

3. 推特 (TWTR-US)

2019 年 12 月目標價 45 美元 (與週三收盤價相比，隱含漲幅 24%)

推特股價走勢

「對平台質量的努力很正面，雖然近期在用戶指標和重大消息上有一些拖累，但過一段時間應該可以推動更多互動和廣告。」

推特第二季時向投資者表示，已積極刪除垃圾帳號，且調降「可疑」帳戶的能見度。

分析師主張，推特的視頻產品和主旨「可發現性」有所改善，這是推特平台重要正面推力，預計 2019 年大型廣告商將會帶來強勁的營收成長。