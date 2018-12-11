「血腥10月」算什麼？12月的美股越來越逼近「黑色2月」

2018 年美國股市，哪個月跌最慘？2 月？10 月？不，很可能是 12 月。

標普 500 指數從上周一盤中高點 2800.18 點，周一盤中一度跌破 2600 點，最低報 2583.23 點（八個月來盤中新低），兩者相差約 217 點，跌近 8%。

這和今年 2 月美股大跌的情況類似，標普 500 指數在 2 月 2 日至 8 日期間，盤中高點和低點相差 228 點。

那斯達克指數追隨了標普 500 和道瓊斯指數下跌的步伐。

周一盤中，那斯達克指數最低 6900.66 點，低於今年年初開盤價 6903.39 點，抹去年初以來全部漲幅。

這也讓今年那斯達克指數創 2008 年來最差表現。

推動美股下跌的原因很多，包括貿易、升息、經濟增長可能放緩以及歐洲亂局等等。

在一些分析師看來，美股現在已經不是短暫的「技術性調整」。彭博社援引 Robert W. Baird＆Co 董事總經理 Michael Antonelli 表示：「（標普 4 天跌去 6%）這正是股市調整的結果。這是一次全面的市場調整，和二月那次不一樣。」

奧本海默首席投資策略師 John Stoltzfus 認為，最近幾周金融市場情緒保持脆弱，除了聯準會升息政策前景不定的影響，還有對全球大型經濟體貿易關繫緊張的擔憂。他預計近期市場波動會持續，直到貿易摩擦方面有了實質性的改善與進展。