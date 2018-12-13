蘋果挖角前索尼高管 積極創建原創內容影音服務

據外電報導，前索尼影視娛樂選角部門主管 Tamara Hunter 已經進入蘋果 (AAPL-US) 就職，主要負責蘋果原創影音內容的選角，顯示出蘋果對於創建自家串流影音服務的重視。

Tamara Hunter 曾在 Sarah Finn 工作了 10 年，之後也曾參與漫威電影公司的電影製作。在 20 世紀福克斯電影公司任職其間，她曾為《死侍》、《X 戰警：啟示錄》等電影進行選角。此外，她也參與了索尼影視娛樂的電影包括《猛毒》、《精靈旅社》等。

在加入蘋果之後，Hunter 將直接向 Zack Van Amburg 和 Jamie Erlicht 匯報工作，兩位主管也都曾在索尼影視娛樂工作，在去年六月分時被挖角到蘋果。

蘋果正在積極創建自家的串流媒體影音服務，來與 Netflix (NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和該領域的其他公司競爭。從目前狀態來看，蘋果的影音服務可能將在 2019 年初上線。報導中表示，預裝了 Apple TV 應用程式的客戶可以免費觀看蘋果原創內容，但同時也可以訂閱其他頻道使用第三方服務。

消息來源指出，蘋果在原創影音內容的第一波節目中花費了至少 10 億美元，主要是家庭友善的內容，並已經規劃了一系列的節目和電影。

蘋果的影音媒體服務選擇在媒體市場的重大整合時期推出，在這期間，AT&T(T-US) 收購了時代華納，迪士尼 (DIS-US) 則收購了 21 世紀福克斯 (FOXA-US)。迪士尼也宣布將在 2019 年底推出自家的影音串流媒體服務《Disney+》，對蘋果來說，影音媒體市場的競爭也將更加艱難。