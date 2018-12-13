沃旭250億聯貸案明年Q1簽約 且將發行綠色債券

沃旭能源 (Ørsted) 目前積極開發大彰化東南及西南離岸風場，今 (13) 日宣布已委任臺灣銀行、國泰世華銀行及法國巴黎銀行，共同擔任聯貸主辦銀行，籌辦沃旭能源規劃的 5 年期新台幣 250 億元循環信用額度 (Revolving Credit Facility, RCF)，預計將由至少 10 家本地銀行聯合參與，並於明年第 1 季簽約。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文 (Matthias Bausenwein) 表示，沃旭在台灣投資大彰化離岸風場的資金，將來自於企業自有資本，及由母公司 Ørsted A/S 提供全額擔保，向台灣本地金融機構和債券市場取得新台幣融資，比例將是大彰化離岸風場所需資本支出的 50%。

柏森文指出，政府近期已放寬法令允許外國公司在台發行新台幣計價的綠色債券，沃旭將善用本地債券市場，作為在台灣開發離岸風場的主要長期資金來源，未來幾年將固定在台灣發行新台幣綠色債券，預計明年內首次發行，具體的時程將視大彰化東南及西南離岸風場的最終投資而定。

沃旭能源於 2016 年 6 月在納斯達克哥本哈根證交所掛牌上市，也是歐洲當年度最大的上市案，擁有健全的資產負債表與 BBB + / Baa1 的投資級評等，且丹麥政府持股比例達 50.1％，顯示其財務實力相當堅強。