〈未來科技展開幕〉強調產學合作 預計超過5萬人締造5千萬商機

未來科技展今 (13) 日舉辦開幕儀式，副總統陳建仁、科技部部長陳良基，電腦公會理事長童子賢都到現場一同見證，此次未來科技展強調產學合作，共展出 123 件技術，參觀場次預計超過 5 萬人，可望締造約 5 千萬的媒合商機。

副總統陳建仁致詞時表示，台灣在科學創新這一塊不遺餘力，去年舉辦未來科技展時就得到廣大的回響，因此這一屆更是慎重，陳建仁說，台灣有許多年輕能幹、 願意奉獻的科學家努力付出，相信台灣未來的科技發展會有很好的成果；政府也將透過政策的鬆綁以及媒合，來推動科技未來的創新。

科技部部長陳良基指出，如何將產業界與學園界串聯在一起，在環境中營造互相交流創新的平台是政府責任，陳良基強調，科技應該有兩個面向，第一個是科學突破性，讓科技不斷的創新與突破是根本，第二個則是產業應用性，如何讓新科技連結到產業界創造產值，連結到現實的應用，則是最後的宗旨。

陳良基舉例，去年展出的奈米科技保鮮科技，能夠讓保鮮期加長，讓農產品經歷長途運送也不會腐壞，這就是最好的例子，也期盼今年能夠有更多創新、突破的科技應用。

陳良基指出，生技產業的推動是科技部的工作之一，這也是今年展場的其中一個大主軸，因此也在展場內設置了智慧醫院的展區，讓科技與生技產業結合開展。