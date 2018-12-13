總理確認大幅削減赤字目標 義大利股債齊漲 歐元觸及1.14

懸而未決的義大利預算赤字目標問題，似乎逐漸有了眉目。這一次，義大利總理孔特帶頭作出了重大讓步承諾。

周三美股盤前據彭博社消息，義大利將向歐盟提議設定預算赤字目標在 2%。距離周三美股收盤還有兩個小時，更確切的「官宣」傳來。義大利總理孔特在布魯塞爾結束與歐盟委員會主席容克會面後，承諾將 2019 年政府赤字占 GDP 比重下調至 2.04%，而非此前提出的 2.4%。

孔特對記者稱，這次談判富有成果，義大利正在試圖避免違反程序導致歐盟罰款。養老金改革、更高的福利支出和退休年齡提前等承諾仍會在明年按照約定時間實施，但相關的花銷可能小於預期，令下調赤字目標成為可能。

他特意強調，此舉不會背叛義大利人民的信任，「我們會尊重已經做出的承諾，並將政策效果最大化」。他還表示，結構性赤字可以同時下降，義大利的經濟增長可能超越預期。

容克的發言人也積極評價了今日會談，「容克主席認真傾聽了孔特總理的講話」，會談取得良好進展，歐盟委員會現在將對周三下午收到的提案進行評估，這一工作將在未來幾天持續。

不過，不確定風險依舊保持高位。彭博社注意到，孔特沒有說明如何修改財政計劃來適應下調的預算赤字目標，也沒說明哪些額外的資源可以用來補充：

即使是 2.04% 的赤字目標，也可能不足以避免歐盟的制裁（紀律紅線是 3%），因為歐盟對義大利的結構性平衡也有一定要求。更況且，這可能會加劇參與組閣兩黨的黨首兼副總理 Matteo Salvini 和 Luigi Di Maio 與總理關繫緊張，此前兩人都不願意削減赤字計劃，號稱要捍衛昂貴的競選承諾。

孔特確認大幅下調赤字目標的消息傳出後，歐元兌美元短線漲幅擴大至 0.56%，刷新日高至 1.14 關口，隨後基本回吐了消息帶來的全部漲幅。消息傳出前，義大利富時 MIB 股指強勢收漲 1.91%，僅次於法國 CAC 股指漲幅。

當媒體早早傳出義大利擬下調赤字目標的消息後，市場隨之大為振奮，並蜂擁買進義大利長短期公債和股票。

義大利 10 年期公債殖利率跌破 3%，為 9 月以來首次，下跌幅度接近 15 個基點，創兩個半月最低。兩年期義大利公債交投格外活躍，殖利率最深下跌了 21 個基點，跌至 0.458%，是今年 5 月組成反建制政府之前的最低位。

市場風險情緒明顯提升，重要的衡量指標之一：10 年期意 / 德公債殖利率利差降低 15 個基點，至 273.55 個基點，創 10 月 4 日以來最窄。

義大利 FTSE MIB 指數漲幅擴大至 1.7%，銀行股指數漲 2.5%。歐元 / 美元刷新日高至 1.1364，日內漲約 0.4%。不過當時又有媒體援引義大利官員稱，總理辦公室尚未確認 2% 的赤字目標，歐元短線快速回落 20 多點。

今年 9 月 27 日，義大利政府圍繞 2019 年預算赤字占 GDP 目標達成共識，即比重為 2.4%，大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的赤字目標。歐盟規定，義大利 2018 年財政赤字占該國 GDP 比重為 1.6%，2019 年比重應降至 0.8%。

新組成的義大利反建制聯合政府與歐盟隨即陷入爭執。歐盟委員會表示，義大利的預算計劃嚴重違反了其預算規則，歐盟「別無選擇」，只能要求義大利重新制定計劃。義大利始終態度強硬，該國副總理、五星運動黨領袖 Luigi Di Maio 一再強調，如果按照歐盟的要求修改預算案，無異於經濟「自殺」。

這一對峙也導致近期義大利債市大幅波動，公債殖利率不斷上行。11 月底，10 年期意債殖利率接近 3.5%，較半年前累計漲約 150 個基點，與德國公債的利差也一度達到 315 個基點。

不過，事情在 11 月下旬發生了轉折，義大利在歐盟面前開始「認慫」了。

11 月 21 日，歐盟委員會拒絕了義大利的預算案，認為該國在破壞債務削減承諾，建議對義大利實行「超額赤字程序」（Excessive Deficit Procedure），可能涉及數十億歐元的罰款。

也許是歐盟駁回義大利預算案並準備制裁的「恐嚇」起了作用，預算戰爭似乎要以義大利讓步收場。11 月底，義大利副總理 Matteo Salvini（右翼聯盟領導人）接受採訪時暗示，為避免市場動盪，政府可能調整赤字目標。