「任天堂明星大亂鬥」加持 拉抬Switch主機銷量

根據日本電玩專門媒體「Fami 通 (ファミ通)」的報導，任天堂 (7974-JP) 招牌遊戲之一的「任天堂明星大亂鬥」系列最新大作「任天堂明星大亂鬥特別版」，於 12 月 7 日在日本上市後，短短三天內就創下了銷售 123.8 萬套的佳績。並更新了 Switch 平台專用遊戲，及「任天堂明星大亂鬥」系列遊戲的首週銷售紀錄。也帶動了 Switch 主機的銷量。

這次新推出的「任天堂明星大亂鬥特別版」，共有超過 74 個以上的角色，和 800 首以上的遊戲音樂，可以說是誠意滿滿的超大型作品。在迎接年底的聖誕節假期，還有日本的新年連假，這款遊戲在日本的銷量表現值得期待。

任天堂明星大亂鬥特別版 (圖：翻攝自任天堂官方網頁)

「任天堂明星大亂鬥」系列在 1999 年首次推出之後，幾乎在每款任天堂新的遊戲平台上都會推出新作。除了 Wii U 版本的銷量表現較差外，光是在日本市場，每個版本的銷量都超過 150 萬套，甚至達到 253 萬套 (3DS 版)。

1999 年 任天堂明星大亂鬥 64 (NINTENDO64) 197 萬套

2001 年 任天堂明星大亂鬥 DX (NINTENDO GAME CUBE) 151 萬套

2008 年 任天堂明星大亂鬥 X (Wii) 242 萬套

2014 年 任天堂明星大亂鬥 (3DS) 253 萬套

2014 年 任天堂明星大亂鬥 (Wii U) 73 萬套

而在這款人氣遊戲的助攻下，Switch 主機在日本國內累計銷量也在上週 (12/3 - 12/9) 超過 600 萬台 (合計 6,116,566 台)。光是在上週 (12/3 - 12/9，27.8 萬台) 賣出的 Switch 主機數量，就較前週 (11/26 - 12/2，10.7 萬台) 增加了 2.6 倍。

推測有許多的消費者是在遊戲上市的同時，首次購買 Switch 主機。

任天堂 Switch 主機自 2017 年 3 月 3 日在日本上市以來，在短短 93 週 (1 年 9 個月) 就創下 600 萬台的銷售紀錄。而 Switch 主要競爭對手 SONY 的 PS4 系列主機，在日本市場則是花了近 4 年的時間才突破 600 萬台大關。任天堂的表現相當亮眼。

今 (13) 日任天堂 (7974-JP) 在東京股市表現開高走低，日本時間 13:25 時下跌 0.15% 股價 32,630 日圓。