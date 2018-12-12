【永豐期貨】台指選擇權盤後－貿易戰情緒緩和 台股強彈逾百點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 127 點至 9814 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 2.45 點，電子期逆價差縮至 - 0.3 點，金融期逆價差縮至 - 0.35 點。現貨部分，三大法人賣超 18.72 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3866 口至 12360 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 3728 口至 38862 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 635 口至 2532 口。

由於中國暗示可能將削減美國汽車關稅，激勵週二美股早盤以汽車業為首大漲，盤中美股三大指數都大漲超過 1% 以上，但中方拘留加拿大前外交官，以及消息傳出美國將針對中國的駭客以及經濟間諜行徑進行譴責，美股指數回吐漲幅，道瓊與標普指數由紅翻黑。不過週三早上傳出華為孟晚舟已可交保，降低中美對峙緊張態勢，激勵市場信心，週三台股早盤開高，在電子權值股領軍帶動下，指數歷經兩度挑戰後終突破月線反壓，盤面上以台積電與大立光為拉抬大盤的主力，分別以 1.80% 與 5.35% 的漲福共貢獻大盤約 45 點的漲點，終場加權指數上漲 109.41 點或 1.127%，收在 9816.45 點，成交量能 966.41 億，較前一日增加 38.38 億。技術面觀察，週三日 K 連二紅站上 9800 關卡，不過目前上方面臨 12 月 6 日的空方缺口以及 10 日線和月線的反壓，短線行情較不利多方續攻，未來市場聚焦星期四晚間的 ECB 利率決議，並建議投資人持續留意外資後續的操作態度是否有轉多跡象。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9800 點，賣權集中在 9700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1 升至 1.18，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 19.1% 降至 17.34%，賣權平均隱含波動率由 24.58% 降至 20.73%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局 (永豐期貨研調)

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