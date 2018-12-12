【華冠投顧】華為公主獲釋+郭董買股激勵，台股飛躍9800點!

華為公主獲釋 + 郭董買股，台股開高震盪走高，指數終場大漲 109 點，9816 作收，收復 9800 整數，成交量 965 億元，價漲量增格局。

華為財務長孟晚舟已獲准保釋，美中雙方情緒緩和，市場解讀為利多消息，激勵亞股慶賀大漲，台股大型電子權值股強勁，台積電 (2330)，大立（3008），可成（2474）強力反彈，鴻海郭董加碼逾 18 億力挺自家股，讓鴻海（2317）收漲 4%，其他聯發科（2454），聯電(2303)，華新科(2492)，國巨(2327)，鴻準（2354）等均收紅盤上。而金氧半場效電晶體 MOSFET 目前持續供不應求，攻勢再起，大中（6435）股價強鎖漲停，收 129.5 元，富鼎（8261）漲停收 34.75 元，尼克森（3317），杰力（5299）也強漲。其他二極體，5G 概念股強滾滾，強茂(2481)，統懋(2434)，光環(3234)，研勤(3632)，泰碩(3338)，瑞祺電(6416) 等漲停作收。

漲勢看支撐，跌勢看壓力，台股今日漲過壓力，出現轉強翻多，進場買股，鎖定當下強勢股或強勢族群操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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