【豐銀投顧】貿易大戰短空長多

◆盤勢分析

早在 2015 年全球股市八月股災之時，就有了「麻煩十國」的名詞，這十個國家分別是: 台灣、南韓、新加坡、泰國、俄羅斯、南非、巴西、哥倫比亞、智利、祕魯等 10 國。為何這十個國家會被稱為麻煩十國呢？因為這些國家與中國的貿易緊密結合，很容易因為中國的經濟發展不如預期而受到影響。但另一方面，這些國家有許多產業又有許多和中國有重疊性，如果長期與中國競爭下去，恐怕也會因這些中國廠商的壯大而被影響。就像台灣的光學鏡頭、DRAM、LED、面板、太陽能… 相關產業就是最明顯的例子。這就是台灣產業一直以來的隱憂，在這二年也果然在川普這個非典型政治人物的攪和之下整個爆發。

上述的台灣產業不都是？如果沒有貿易戰，那這些產業真的能對抗中國嗎？中國的經濟可不是市場經濟，強而有力的政府補貼，豈是台廠所能抵擋的？這種不公平的競爭，台灣政府真能幫台廠對抗？我想答案很清楚！既然如此，那麼讓貿易戰發生，讓中國的市場慢慢導向正常的市場競爭，這樣不是一件好事？以鴻海來說，郭董的經商能力並沒有退步，也就是說鴻海還是由同一個人來領導，營收昨天公佈出來也證明並沒有更糟，但為什麼股價就是連番下跌？簡單說來就是中國的因素讓外資不放心，所以連番的出脫鴻海。不只鴻海，所有在中國設廠的台灣，本來就要面對「麻煩十國」所要面臨的窘境。現在有了貿易大戰，使得台商被逼著要從中國出走或是轉型，短線或許會造成陣痛，但長線而言，對台灣企業不是一件好事嗎？

今天一早傳出華為長公主孟晚舟可以獲保的消息激勵大盤全數大漲。然而筆者所明的「神奇動能」在 12/7 就已經出現近期波段的最低量 (上一次是在 11/26)，這代表什麼？ 這代表其實之前的下跌重挫，都不是大戶在賣，既然如此，我們就可以猜到: 這邊就算漲不動，但也應該不會再有大的重挫了。果然今天就傳出孟晚舟獲保釋的消息，這就是神奇動能好用之處。另外今天我們可以看到外資賣超集中市場上市的股票，卻大買 otc 上櫃指數，這顯示股票行情即將啟動，請大家好好把握這波行情，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

