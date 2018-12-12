川普政府制裁伊朗前夕：德國對伊朗出口飆升85%！

據路透社援引德國聯邦統計局數據，10 月「歐洲火車頭」德國出口到伊朗的商品總額接近 4 億歐元（約 4.55 億美元），創 2009 年以來單月最高，年增率激增 85%，似乎是搶在 11 月 5 日美國開啟全面制裁前加緊出口。

德國 - 伊朗商會主席托卡斯（Michael Tockuss）表示，德國中小型企業提供了大部分的對伊出口，德國出口到伊朗的商品中有一半是化工製品，還有三分之一是機械與工廠設備。

他認為，最新的出口數據顯示，儘管冒着被美國制裁的風險，德國中小型企業仍有強烈意願維持與伊朗的商業關係。這些中小企業權衡後傾向於認為，美國的制裁集中在大型企業和銀行、保險、航運與電信業等關鍵領域。

因此他預計，德國對伊朗的貨物出口額在 2019 年會繼續增長，預計月均總額為 2 億 - 2.5 億歐元。官方數據顯示，今年前十個月，德國對伊朗出口額漲了 4%，至 24 億歐元。約有 1000 家德國中小企業與伊朗建立了商業聯繫，其中 130 家在當地設立了分支機構。

與之相對的是，德國機械巨頭西門子等跨國大型企業已經撤出伊朗，擔心受到美國制裁。華爾街見聞曾提到，法國油企巨頭道達爾在 8 月就宣布，正式放棄在伊朗價值 50 億美元的天然氣田項目。德銀、戴姆勒、法國航空、空客等一系列歐洲企業都不得不放棄在伊朗的項目。

今年 5 月，美國單方面宣布退出 2015 年達成的伊朗六方限核協議，並於 8 月對伊朗重啟了金融、汽車和礦產等非能源領域的制裁，於 11 月 5 日重啟了能源、運輸、央行交易等領域的制裁。對此，德法等參與簽署伊核協議的歐洲大國極為不滿，希望帶領建立以物易物特殊目的公司（SPV），來規避美國制裁與伊朗做生意的歐洲企業。

據中新社今日報導，在美國對伊朗重啟能源等領域制裁後，歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋里尼 10 日透露，意在為伊朗石油出口「解圍」的對伊結算「專門機制」料本月末建立。她表示，由法、德、英三國帶領創建的對伊結算「專門機制」進展順利，「預計這一機制在未來幾周即今年年底就會建立，從而保護和推動對伊合法貿易」。

而德國中小企業領頭的對伊出口趨勢表明，歐洲進出口商依舊視伊朗為重要市場，「不懼」制裁、「反制」美國的意味較為明顯。

金融部落格 ZeroHedge 曾提到，歐盟打造取代 SWIFT 的 SPV 計劃，為歐洲與美國在對待伊朗的態度、以及伊朗原油支付問題上爆發衝突做了鋪墊，而且也威脅到美元自身作為國際儲備貨幣的地位。彭博社也認為，這意味著歐盟終於找到了挑戰美元的合理藉口，新 SPV 設立之後，美國主導的國際金融體系將迎來真正考驗。