東日本旅客鐵道 次世代新幹線ALFA-X 實驗列車亮相

日本東日本旅客鐵道 (9020-JP) 在週三 (12 日)，於神戶的川崎重公業兵庫工廠，公開了次世代的新幹線實驗列車「ALFA-X」。預計在 2030 年東北 ‧ 北海道新幹線的札幌延伸段通車時，加入營運陣容。目標的商轉時速為世界最快的 360 公里。實驗列車將在 2019 年 5 月進行實際測試。

實驗用列車共有 10 節車廂，為了進行測試，車頭的 1 號車廂與車尾的 10 號車廂造型設計不同。這此公開亮相的是北上方向 (northbound) 的車頭，1 號車廂。

暱稱「ALFA-X」的這款新幹線，為了抑制噪音的發生，採用具有特徵的長鼻 (Long Nose) 設計。預測將成為 2011 年投入營運，最高時速 320 公里的「E5 系」新幹線的後續車種。

今天公開的這節車廂，車身顏色是銀中帶藍的烤漆；車頭到客艙的長度為 16 公尺，比 E5 系新幹線還要再多 1 公尺。這個造型可讓列車行經隧道時，降低噪音的音量。

ALFA-X 與 E5 系新幹線 (圖片來源：東日本旅客鐵道)

今後將在列車上加裝當遇到地震時可減輕列車搖晃的阻尼器，並透過一系列的測試來提高其完成度。

2007 年正式商轉的台灣高鐵，使用的 700T 型列車是由川崎重工 (7012-JP)、日本車輛 (7102-JP) 和日立 (6501-JP) 所負責生產。改良自日本東海道 ‧ 山陽新幹線的 700 型列車，型號上的 T 即是代表台灣的意思。於 2004 - 2015 年陸續交車，目前共有 34 組列車 408 節車廂。

今 (12) 日東日本旅客鐵道在東京股市收盤時下跌 0.54% 股價 10,170 日圓。