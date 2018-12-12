日本山葉發動機 宣布停止四輪汽車開發 股價上漲近5%

生產機車的日本山葉發動機株式會社 (7272-JP) 社長日高祥博，在週二 (11 日) 發表了「新中期經營計劃」，並宣布公司將停止投入四輪汽車市場的計劃。

週二 (11 日) 在東京召開的這場，自 2019 年起為期 3 年的「新中期經營計劃」發表會上，作了以上表示。新中期經營計劃的目標是，在 3 年後的 2021 年 12 月，企業整體銷售額達 2 兆日圓 (預計較 2018 年 12 月同期增加 21.2%)，銷售利潤為 1800 億日圓 (預計較 2018 年 12 月同期增加 25.9%)。被該公司寄予厚望的機器人事業，銷售金額預期將達到 1015 億日圓 (預計較 2018 年 12 月同期增加 39%)。

有關計劃投入生產的四輪汽車，該公司表示在評估市場和量產技術的開發過程中，發現投資將難以回收。目前派駐在英國的開發團隊，已經撤回日本。

雖然山葉凍結了四輪汽車的計劃，日高社長表示「高爾夫球車和 LMW (Leaning Multi-Wheel、例如山葉在台推出的三輪機車 Tricity 155) 的開發則會持續進行」。

山葉 Tricity (圖片來源：AFP)

而目前進展順利的機器人事業，今年 6 月在橫濱市港北區新設立的先進技術開發據點，將增加研發人員的數量，強化研發能力。物流與農業方面的事業也會持續擴大。

負責機器人業務的執行董事太田裕之表示，「該公司位在靜岡縣的濱松機器人事業所，目前產能滿載。將透過零組件的共用等方式，來提高生產效率及產能」。

山葉發動機株式會社 (7272-JP) 在東京股市的表現，日本時間 12 日 11:30 時上漲 4.86% 股價 2,285 日圓。