德國11月製造業PMI初值跌至32個月新低 歐元快速下挫

台北時間 11 月 23 日周五下午，法國、德國陸續了 11 月 PMI 初值。

數據顯示，德國 11 月製造業 PMI 初值 51.6，創 32 個月新低，低於預期 52.2 和前值 52.2。

此外，德國 11 月服務業 PMI 初值 53.3，創 6 個月新低，低於預期 54.5 和前值 54.7。德國 11 月綜合 PMI 初值 52.2，創 47 個月新低，低於預期 53.1 和前值 53.4。

Markit 經濟學家 Phil Smith 評論表示，德國 PMI 在 11 月延續下行趨勢，表明歐元區最大成員國的潛在增長動能持續消退。

Smith 表示，調查表明，外部市場疲軟繼續抑制私營部門的經濟發展。新增就業崗位是報告中的少數亮點，儘管數據顯示，在商業信心疲軟，產能壓力出現下降跡象的情況下，企業招聘熱情在下降。

由於德國 11 月 PMI 全線不及預期，數據過後，歐元下跌 0.3% 至日低 1.1370。

稍早數據顯示，法國 11 月製造業 PMI 初值 50.7，創 26 個月低點，低於預期 51.2 和前值 51.2。

此外，法國 11 月服務業 PMI 初值 55，持平於預期 55，略低於前值 55.3。法國 11 月綜合 PMI 初值 54，略高於預期 53.9，略低於前值 54.1。兩者均至兩個月低點。

Markit 經濟學家 Chris Williamson 評論表示，法國服務業方面的活力在更長一段時間內或許難以維持在當前水平。

服務型企業難以在需求疲軟的情況下尋找定價的動力。服務業當前仍具有彈性，但存在數種下行風險。當前製造業處於顯然處於值得擔憂的地位。