「火車頭」德國失速後 又有兩個歐洲國家經濟意外萎縮

在貿易因素影響之下，歐元區經濟 11 月繼續下行，在「火車頭」德國失速之後，又有兩個歐洲國家經濟意外萎縮。

今日下午公布的數據顯示，瑞士和瑞典的第三季經濟增速雙雙環比意外下滑 0.2%。具體來看，瑞士第三季 GDP 季環比下滑 0.2%，預期增長 0.4%，為 2016 年第四季以來首次下滑；瑞典第三季 GDP 季環比亦下滑 0.2%，是 2013 年以來首次萎縮。

這兩個國家的經濟萎縮均受到國內需求疲軟的影響。

此外，瑞士 GDP 下滑也是受到出口大幅下降和德國經濟萎縮的影響。瑞士是一個出口大國，而貿易緊張局勢對其出口造成巨大壓力。其中，作為瑞士最大的海外市場，德國第三季經濟表現十分疲軟。

德國經濟壞消息不斷。本月中發布的數據顯示，受全球貿易摩擦和國內汽車行業產出下降影響，德國經濟第三季環比下跌 0.2%，是 2015 年第第一季以來的首次萎縮。上周數據顯示，德國第三季出口萎縮，製造業 PMI 創 32 個月新低，綜合 PMI 創近四年新低。

這一疲軟的數據意味著，瑞士央行當前可能依然難以退出負利率政策。

與瑞士有所不同，就瑞典來看，出口總體上還是對經濟增長做出了積極的貢獻，其中，服務出口表現良好，但商品出口意外下降。

位於斯德哥爾摩的瑞典銀行 Swedbank 經濟學家 Cathrine Danin 認為，從出口分項來看，此次瑞典經濟萎縮是由臨時因素所致。

另有同日公布的數據顯示，歐元區 11 月消費者信心指數終值 - 3.9，已經連續 11 個月疲軟。

由此看來，國內需求放緩、以及趨緊的全球貿易環境造成外需減弱，令歐洲經濟所呈現的復甦勢頭正在放緩。

華爾街見聞此前提到，疲弱的歐洲經濟數據可能讓歐洲央行騎虎難下，因為歐央行此前不斷放話稱，計劃年底結束購債計劃，開始解除刺激措施，邁向貨幣政策正常化。

與此同時，歐元區經濟後續還可能面臨全球貿易摩擦升級，美國總統川普也可能對歐洲汽車施加汽車關稅。義大利和歐盟的預算戰爭和英國脫歐都迫在眉睫，歐盟能否妥善處置，關繫到明年歐元區經濟的走勢。