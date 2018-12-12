傳中國已同意美進口汽車關稅降至15% 考慮修改中國製造2025

《華爾街日報》週三 (12 日) 引述消息人士報導，最新一輪美中貿易談判，中國已同意將美國輸出至中國的進口汽車關稅，從目前的 40% 稅率降至 15%，目前尚不清楚這關稅變化何時生效，但美國正要求中國盡快讓步。

中國國務院副總理劉鶴在華盛頓時間週二 (11 日) 上午致電美國美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)，重啟兩國貿易談判。

美國國商務部聲明中提到，此次通話市為了推進下一步經貿磋商工作的時間表和路線圖交換意見。據消息人士透露，劉鶴計畫新年之後前往美國磋商。

美國總統川普總統和中國國家主席習近平在 G20 峰會期間舉行會議，雙方同意為期 90 天的停火協商解決貿易摩擦。

該報導中指出，美中官員在電話中討論中國農產品購買和中國基本經濟政策的變化。

此外，作為達成美中貿易協議的一部分，中國官員也在考慮修改「中國製造 2025」計畫，該計畫這是一項以國家為主導的產業政策，為了讓中企能夠主導許多產業發展，好比人工智慧和機器人技術。

週二 (11 日) 早上，川普總統在推特上寫道，與中國正在進行「非常有成效的對話，留意一些重要的公告！」

早在一個禮拜前 (3 日) 川普就急於推文報喜，稱中國已同意將「降低和移除」美輸中進口汽車關稅，目前稅率為 40%。

據消息人士透露，川普幕僚們表示，川普有時會發布有關中國會談的正面消息，試圖推動美股上漲。